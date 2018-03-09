Konaklı kadınlar el emeklerini sergiledi

Kültürpark 3 No’lu Hol’de gerçekleştirilen fuara katılan Konaklı kadınlar hem 8 Mart’ı kutladı hem de el emeği ürünlerini sergiledi.

Konak Belediyesi’nin her yıl binlerce kadının kurs aldığı semt merkezlerinde üretilen el emeği, göz nuru ürünler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen fuarda görücüye çıktı. İzmir’in farklı ilçelerinden üretici kadınların yer aldığı fuar Kültürpark 3 Nolu Hol’de açıldı. 11 Mart’a kadar gezilebilecek olan fuara katılan Konaklı kadınların ürettiği ürünler göz doldurdu.

ÜRETEN KADIN

Yoğun ilgi gören Konak standını ziyaret edenler arasında Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı. Konaklı kadınları 8 Mart’ta yalnız bırakmayan Başkan Pekdaş, hem kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı hem de sergilenen ürünleri yakından inceledi. Emekleri ve yaratıcılıkları nedeniyle kursiyerleri kutlayan Pekdaş, kadının hayatın her alanında üreten olduğunu vurguladı.

TÜM KADINLARIN GÜNÜ

Her kadının emekçi olduğunu savunan Pekdaş, “Bütün kadınlar emekçidir. Ev hanımları da evin işlerini yapıyor. Evin temizliği, çamaşırların yıkanması, yemeğin yapılması, ütünün yapılması, çocukların bakımını hepsi emek ister. Bu işleri başkası yapsa her biri para. O nedenle 8 Mart bütün kadınların günüdür” dedi. Stantta görev alan kursiyerlerin Kadınlar Günü’nü de kutlayan Pekdaş, fuara katılan diğer belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının stantlarını da gezdi. Burada da kadınlar Başkan Pekdaş’a olan sevgilerini dile getirerek, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark 3 No'lu Hol'de açılan fuar 11 Mart saat 17.00'ye kadar açık kalacak. Fuarda ilçe belediyelerinin stantlarının yanı sıra çeşitli kadın kuruluşları ve STK’lar da yer alıyor. Fuar boyunca sergiler, paneller ve müzik dinletileri de düzenleniyor.