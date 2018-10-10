Ayvalık halkı denizde maden aranmasına karşı

C.Saffet YILMAZ/ Evrensel Altınova’da denizde maden aranmasına karşı çıkan yaşam alanı savunucuları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi üyelerinin projeye karşı çıkmasını istedi.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesinde deniz ve kıyı tahribatına yol açacak denizden maden arama projesine karşı çıkan Altınova ve Ayvalık'tan bir grup yaşam alanı savunucusu Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi meclis üyeleri ile görüşerek Altınova’da denizden maden çıkartılmasına yönelik girişime izin verilmemesini isteyen yaşam alanı savunucuları ve yöre halkı konuya ilişkin önergenin gündeme alınmasını sağladılar. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, projenin yöreye vereceği olumsuz etkilere değinirken, meclisin söz konusu projeye izin vermeyerek reddetmesini istedi. Denizde maden arama ve çıkarma faaliyetlerini durdurmak amacıyla daha önce de girişimlerde bulunduklarını kaydeden Gencer, Densa adlı şirketin yakın zaman önce ön arama ruhsatı aldığına dikkat çekerek, yapılacak çalışmanın tüm Altınova sahilini kapsadığını söyledi.

“Altınova'da madene hayır diyoruz, bize rağmen kimse burada altın arayamaz” diyen Emek Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, “ÇED izni alamayan firmanın bir takım yan yollara başvurarak arama faaliyetlerinde bulunması kabul edilemez. Bölgemize hiçbir yarar sağlamayacak, aksine geri dönüşü olmayan yıkımlar yaratacak bu projeyi istemiyoruz. Denizimizi, kumsalımızı, yaşam alanlarımızı hep birlikte korumaya kararlıyız" şeklinde konuştu.