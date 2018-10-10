'İzmir'de yüzde 60 oy alır, tarihe geçerim'

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği örnek proje ve yatırımları basın toplantısında değerlendirdi. 4,5 yılda 110 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Akpınar “Söylediklerimiz, projelerimiz ve işlerimiz, Türkiye’ye örnek olan ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramını ortaya koymuştur” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı soruları üzerine Akpınar “Genel Merkezimiz takdir edip Büyükşehir’e aday gösterirse tarihi oyla seçimi kazanır, rekor kırarım” dedi.

“HESAP VEREBİLEN BİR BAŞKANIM”

Kent Restoran’da gerçekleşen tanıtım toplantısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, ulusal ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. 4,5 yıllık faaliyetleri içeren tanıtım filmi de katılımcılarla paylaşıldı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar; görev süreci boyunca hayata geçirdikleri fiziki yatırımları, sosyal, sanatsal-kültürel ve sportif faaliyetlerini anlattı. Başkan Akpınar “4,5 yıldır ‘Bugün ölecek gibi hazırlandım, hiç ölmeyecekmiş gibi çalıştım’, kentimize ve ülkemize dair sorumlulukları yerine getirdim. Yerel yönetimlerin şeffaflığını, hesap verme yükümlülüğünü ve korkmadan, çekinmeden, güven ve cesaretle kamunun önüne çıkması gereğini savunan bir Belediye Başkanı olarak karşınızdayım” dedi.

“CESARET VE EMEKLE ÇALIŞTIK”

Karşıyaka için kurdukları hayalleri cesaret ve emekle gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Akpınar, “Bir düşünürün söylediği gibi: Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi! Biz sadece İzmir’e değil Türkiye’ye rol model olan bir Karşıyaka hayal ettik. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için projeler ürettik ve başardık. Biz biliyoruz ki; hayaller cesaret ve emek ister. Ve bu güç, bizde fazlasıyla var! Gelinen süreçte Karşıyakamızı kültür, spor ve sanatta marka kent yapabilme başarısına eriştik. Halkın Belediyesini yarattık. Sosyal ve fiziki projelerle örnek alındık. İçine kapanık, rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağını koparmış, sokaktan ve hayattan uzak bir belediyecilik anlayışını reddettik, tam tersini yaptık” diye konuştu.

“KARŞIYAKA BELEDİYECİLİĞİ” KAVRAMINI YARATTIK

“Geçtiğimiz süreçte söylediklerimiz, projelerimiz ve işlerimiz ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramını ortaya koydu” diyen Başkan Akpınar, şöyle devam etti:

“Karşıyaka Belediyeciliği, sosyal demokrat dünya görüşünden hareketle, kente ve halka dokunan, sorunların üstüne cesaretle giden ve çözen, hemşerilerini büyük bir imece etrafından toplamayı başaran, “hayaller cesaret ve emek ister” sözünü kendine rehber edinen bir yerel yönetim anlayışıdır. Yalnızca İzmir’e değil, Türkiye’ye örnek olmuştur, soluk aldırmıştır, umut vermiştir. 4 buçuk yılda 110 milyon liralık yatırım gerçekleştirmenin, Karşıyaka’yı büyük bir imece sofrasına dönüştürmenin, kabımıza sığmayan coşku ve çalışkanlığımızın nedeni, doğru strateji ve sağlıklı uygulamalardır.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJELER

Hayata geçirdikleri öncü projelerden de örnekler veren Karşıyaka’nın Filizleri, KODA ve Evrensel Çocuk Müzesi gibi hizmetlerle Türkiye’ye örnek olduklarını söyleyen Başkan Akpınar, Karşıyaka’nın simgesi Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nı da İzmir’in simgesi haline getirdiklerini söyledi. Başkan Akpınar “4 buçuk yılı pırıl pırıl, lekesiz ve şaibesiz geçirdik. Bu duruşumuzdan taviz vermeden çalışmaya ve daha büyük hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“TARİHİ OYLA KAZANIRIM”

Başkan Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili olarak sorulan sorulara da şu yanıtı verdi: “Ben İzmir’de siyaset yaptım. Kınık’taki, Karaburun’daki, Çeşme’deki insanımızı da partilimizi de bilirim. Ben hayatımı bu kente adadım. Ben mevcut bir başkanken ve Karşıyaka için çalışıyorken ‘adayım’ demem doğru olmaz. Eğer Genel Merkezimiz takdir eder ve beni aday gösterirlerse, 2014’te nasıl Karşıyaka’da rekor kırdıysak, Büyükşehir’de de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorum ama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın. Tarlada izi olanın hasatta sözü olur. Benim İzmir’de izim var, hasatta da sözüm olacaktır.”