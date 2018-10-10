Bornova'da aşure buluşmaları

Bornova’da Muharrem Ayı birliktelik ve huzur içinde geçerken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, son olarak Türk Kızılayı Bornova Şubesi, Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği ile Küçük Park Yeni Cami Derneği’nin aşure buluşmalarına katıldı. Bornova’nın paylaşımın, dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu vurgulayan Atila, “İlçemiz ve kentimizdeki barış ve kardeşlik ortamının tüm ülkemize hakim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bornova’da Muharrem Ayı birliktelik ve huzur içinde geçerken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, başta hemşehri dernekleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen aşure etkinliklerinde vatandaşların yanında yer alıyor. Başkan Olgun Atila, Türk Kızılayı Bornova Şubesi, Divriği Kültür ve Dayanışma Derneği ve Küçük Park Yeni Cami Derneği’nin aşure buluşmalarına da katıldı. Aşure kazanının başına geçip aşure dağıtan Başkan Atila, vatandaşlarla bol bol sohbet etme imkanı da buldu.

Birlik vurgusu

Bornova’nın paylaşımın, dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu vurgulayan Başkan Olgun Atila, Muharrem Ayı’nı da birlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini belirtti. Atila, “Böylesi zamanlarda birlikte olmak, çok önemli. Bu yüzden Bornova Belediyesi olarak Gökdere’de her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Aşure Buluşması’nın yanısıra her etkinliğe katılmaya gayret ediyorum. İlçemiz ve kentimizdeki barış ve kardeşlik ortamının tüm ülkemize hakim olmasını diliyorum.” diye konuştu.