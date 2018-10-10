Ekmek üzerindeki fiyat oyunlarına Akıncı’dan tepki

Son günlerde en temel gıda maddelerinden olan ekmek üzerinde ekonomik kriz bahane gösterilerek oynanan fiyat değişikliliklerine tepki gösteren Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili Yusuf Akıncı, fiyatların dengede tutulabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin zarar da etse ekmek üretiminden vazgeçememesi gerektiğin söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan oturumlarında söz alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Seyhan Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Akıncı, son günlerde fiyatı sürekli değişen ekmek ile ilgili konuştu. Ekmek fiyatlarında fırıncı esnafın ve üreticinin girdi maliyetindeki aşırı artışına dikkat çeken Akıncı, buna karşın ekmek fiyatlarının dengede tutulabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’nin zararına da olsa ekmek üretiminden ve satışından vazgeçmememsi gerektiğini söyledi.

Bu konuda CHP grubu olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirten Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü, “Son zamanlarda ekmek fiyatları ile ilgili tartışma sürüyor. Ekmek fiyatlarının dengede tutulması sadece fırıncı ile tüketici arasındaki müdahale ile olamaz. Eğer tarım girdilerini çok yüksek tutarsanız, buğday fiyatlarının çok yüksek maliyetine neden olursanız fiyatları dengede tutmak çok zor olur. Un fiyatları birkaç ay önce 80 lirayken şimdi 150 lira civarı oldu. Dolayısıyla ekmek fiyatlarının yüksek olmasının temel nedenlerinden bir tanesi buğday girdilerinin çok yüksek olmasından kaynaklanır. Buğday fiyatlarının yüksek olmasına neden olacaksınız, çiftçilere çok yüksek fiyatlarla maliyeti olacak. Sonra ekmek fiyakalarını düşüreceğiz. Ekmeğin gramajı ile oynarsın, yasak getirirsin, belediyeler müdahale eder, bununla çözülemez büyükşehir belediyesi olarak önerimiz var. Birçok büyükşehir belediyeleri ekmek fabrikaları kurudu. Amaçları kar etmek değildi, fiyatları dengede tutmak... Adana Büyükşehir Belediyesi ekmek fabrikaları son derece kaliteli bir ekmek üretiyor. Fiyatı dengede tutabilmek için; hem ekmek üretimi arttırmak hem de sosyal yardım fonundan desteklemek gerekir. Fiyatları belli seviyede tutmak için Büyükşehir Belediyesi’ne de önerimizdir. Ekmek üretimini yapan şirket her ne kadar anonim şirket ise de meclis olarak alabileceğimiz kararlar vardır. Ekmeğin daha ucuza gereğinde zararı da söz konusu olabilir ki; sosyal yardımlaşmada zarar hesabı yoktur biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Hem üretimin arttırılması, satışın yaygınlaştırılması hem de gerektiğinde zararına vatandaşa intikali için bizim üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Akıncı’nın sözleri üzerine konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Türkiye’deki en ucuz ekmeğin Adana’da üretildiğini ve 230 gram halk ekmeğin 60 kuruşa satıldığını söyledi. Cevheribucak, önümüzdeki ASKİ genel kurulunda da su fiyatları ile ilgi düzenleme yapılacağın ve su fiyatlarının yüzde 10 düşürüleceğini söyledi.