Karabağlar’ın 58 mahallesinde asfalt seferberliği

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da çalışmalara katılarak yerinde inceleme yaptı. Selvitopu, görevde olduğu 4 yıl içerisinde Karabağlar’ın 58 mahallesinde dönem dönem yol bakım ve asfalt çalışmalarının gerçekleştirildiğini, bundan sonra da çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalar kapsamında, bozulmuş olan yollar freze makinesi ile sökülüp, asfalt finişer makinesi ile de sokakların asfaltlanması hızlı bir biçimde tamamlanacak.

Toplam 58 mahallenin ana arterlerini kapsayan çalışma için her gün Karabağlar Belediyesi Gediz Asfalt Şantiye’de üretilen 350 ton asfalt kullanılıyor. Çalışmaların olumsuz hava koşullarına denk gelmeden en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Başkan Selvitopu inceleme yaptı, vatandaşlar teşekkür etti



Asfalt çalışmalarını Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da yakından takip ediyor. Başkan Yardımcısı Hüseyin Hepşengünler ile birlikte çalışmaların yapıldığı Esentepe, F.Altay Mahallesi ve Poligon Mahallesi’ne gelen ve çalışmaları denetleyen Selvitopu’na, esnaf ve mahalleli de yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Selvitopu, görevde olduğu 4 yıl içerisinde Karabağlar’ın 58 mahallesinde dönem dönem yol bakım ve asfalt çalışmalarının gerçekleştirildiğini, bundan sonra da çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.