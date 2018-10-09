3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali Kasım’da

Çukurova Belediyesi’nce düzenlenen festivalin bu yılki Onur Konuğu Hürriyet gazetesinin 1.sayfa çizeri Latif Demirci. Festivale İtalyan Marilene Nardi ve Belçikalı Luc Descheemaeker gibi dünyaca tanınmış isimler de katılacak.

LATİF DEMİRCİ FESTİVALİN ONUR KONUĞU

Çukurova İlçe Belediyesi tarafından her yıl kasım ayında yapılarak gelenekselleştirilen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde tüm hazırlıklar tamamlandı. Buna göre 3. Çukurova Karikatür Festivali’nin Onur Konuğu Hürriyet gazetesinin tanınmış çizeri Latif Demirci, tema Kadın ve Çocuk, ustalara saygı ana yaklaşım ve etkinliğe bu yıl saygın altı kadın çizer katılacak: Marilena Nardi, Ramize Erer, Saadet Demir Yalçın, Seher Nuray Çiftçi, Aslı (Yücel) Alpar ve Japon Raku İchikawa.

“USTALAR SENİ, SEN DE USTALARI ÇİZ”

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi salonu, fuayesi ve açık alanında gerçekleştirilecek 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde 10’a yakın karikatür sergisi yer alacak. Çukurovalı tanınmış çizer Necati Abacı’nın anısına özel bir sergi açılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılacak öğrenciler, çocuklar ve gençler ile Türkiye ve dünyanın saygın karikatürcüleri, “Ustalar seni, sen de ustaları çiz” adlı çizim atölyesinde buluşacaklar.

DAHA İYİ, DAHA GÜZEL, DAHA ÇARPICI

Ali Fuat Süer, Hikmet Aksoy, Oğuz Demir, Hicabi Demirci, Coşkun Göle, Luc Descheemaeker (Belçika), Köksal Çiftçi ile Almanya’dan Erdoğan Karayel ve Hayati Boyacıoğlu gibi karikatür dünyasının değerli isimleri Çukurova Karikatür Festivali’ne katılacak isimlerden bazıları. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Daha iyi, daha güzel, daha etkileyici ve daha çarpıcı bir festival olsun diye 10 ay önce festival hazırlıklarına başladık. Festivali çocuklarla açacağız, kadınlarla yürüyeceğiz, güzel ve renkli bir sürprizle noktayı koyacağız” dedi.