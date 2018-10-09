Karşıyaka’da tiyatro şöleni başlıyor

Perdeler 11 Ekim’de ‘Islak Ekmek’ ile açılırken, ‘Yanık Zaman Madımak’ ve çocuk oyunları ‘Heidi’ ile ‘Küçük Büyük Sevgiler’ de sezon boyunca farklı tarihlerde sahnelenecek.

23. YIL GURURU



Aralıksız 23 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda da her yaştan sanatseverlere tiyatro şöleni yaşatacak. Türk edebiyatının unutulmaz değerlerinden Samim Kocagöz’ün kaleme aldığı ‘Islak Ekmek’ adlı oyun; 11 Ekim, 15 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde, Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Sezonun diğer yetişkin oyunu ‘Yanık Zaman Madımak’ ise 21 Kasım ve 12 Aralık’ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde sahneye taşınacak.

MÜZİKLİ OYUNLAR



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni dönemde çocukları da iki farklı müzikli oyunla tiyatroya doyuracak. 5-10 yaş grubuna yönelik ‘Heidi’; 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık’ta Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde olacak. 6-12 yaş aralığına yönelik ‘Küçük Büyük Sevgiler’ de 17 Kasım, 1 Aralık ve 15 Aralık’ta aynı kültür merkezinde izleyicileriyle buluşacak. Topluluk, Ocak ayından sonra da sevilen oyunlarıyla farklı tarihlerde tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

“SANAT ÇINARIMIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültür ve sanat kenti Karşıyakamızda, tiyatroya büyük önem veriyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu gibi 23 yıllık bir çınara sahip olmanın avantajı ile de bu alandaki başarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Türk Tiyatrosu’na önemli kazanımlar sağlıyoruz. Bu başarıya yakışan ve çıtayı daha da yükseğe çekeceğimiz yeni sezonda, tüm tiyatroseverleri oyunlarımıza bekliyoruz” dedi.