Priştina: Sanat eğitimde de başarı getirdi

Belediye etkinliklerinde sahne alıp başarılı performanslarıyla göz dolduran kursiyerler, 2018 YKS sonuçlarında Türkiye’nin gözde üniversitelerine yerleşme başarısı gösterdi. Sanatın ve sporun geliştirici ve iyileştirici gücünü ortaya koyan kursiyerler Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı makamında ziyaret edip, belediyenin sağladığı imkanlar için teşekkür etti.

Buca Belediyesi’nin açtığı halk oyunları kursuna katılıp 4 yılı aşkın süredir düzenlenen etkinliklerde dikkat çeken dans gösterileri ortaya sergileyen kursiyerler, sanatın ve sporun eğitim hayatına engel olmadığını başarılarıyla ortaya koydu.

Seçkin üniversitelere yerleştiler

Buca Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nu oluşturan 16 kursiyerden üniversite sınavlarına hazırlanan 10’u Türkiye’nin gözde üniversitelerine yerleşme başarısı gösterdi. İnşaat ve elektrik-elektronik mühendisliğinden iktisada, sosyolojiden konservatuara kadar çeşitli bölümlere yerleşen gençler, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı makamında ziyaret etti. Kurs sayesinde disiplin, verimli zaman geçirme ve sosyallik kazandıklarını, Türkiye’nin çeşitli yörelerinin halk danslarını öğrenerek kültürel gelişim sağladıklarını belirten öğrenciler verdiği destek için Başkan Piriştina’ya teşekkür etti.

Tüm ailelere örnek olsun

Ailelerin özellikle sınav dönemlerinde zaman ve performans endişesine düşerek çocuk ve gençleri spor ve sanat programlarından uzaklaştırmasının doğru olmadığını vurgulayan Başkan Piriştina, “Gençlerimiz hem sanatlarını ortaya koydu, hem de eğitim hayatlarında başarıyı yakaladı. Sanat ve sporun disiplini eğitim hayatlarına da yansıdı, bizleri gururlandırdılar. Bu başarı tüm ailelere ve çocuklara örnek olsun” dedi.