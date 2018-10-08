Çeşme'de 5. Germiyan Festivali sona erdi

6-7 Ekim tarihlerinde Germiyan Mahallesi’nde düzenlenen festival kapsamında yerli üreticilerin ürünlerinin sergilendiği stantlar açıldı. Festival kapsamında, Damat Kurabiyesi olarak bilinen “Şekeriçi” yapımı, "Köy Sabunu Yapımı", “Nuran Erden’le Taş Boyama” ve "Kopanisti Peyniri Yapımı" atölyeleri ile “Tarım Zehirleri ve Yerli Tohumun Önemi”, “Germiyan’ın Sosyal ve Kültürel Tarihi: Belgeler, Anılar ve Öyküler” söyleşileri düzenlendi. Ayrıca yerli tohum olarak maydanoz ve fındık domates tohumu dağıtıldı. Festival kapsamında Germiyanlılar’a ait fotoğrafların yer aldığı “Eski Fotoğraflar”, “Eski Araç Gereçler” ve Ressam Suna Erdoğan’ın resim sergisi düzenlendi.

Festivalin ilk günü akşamı geleneksel Germiyan kına gecesi sini töreni düzenlendi. Geleneklere uygun olarak gerçekleştirilen temsili kına gecesinde özenle hazırlanan tepsiler damat ve arkadaşları tarafından kına gecesine getirildi. Yöresel müzikler eşliğinde düzenlenen eğlencede festival konukları ve Germiyanlılar eğlenceli dakikalar yaşadılar.

“Amacımız gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve bunları konuklarımıza anlatmak, gelecek kuşaklara taşımaktır”

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve eşi Semra Dalgıç'ın el ele katıldığı, davul ve zurna eşliğinde bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü, zaman zaman yöresel oyunların oynanması ile daha da renklendi. Kortej sonunda Germiyanlılar’a seslenen Başkan Dalgıç; “9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında bugün 5. Germiyan Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. 9 Durak 9 Deneyim Projesi’nin temel amacı şudur: Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve bunları konuklarımıza anlatmak, gelecek kuşaklara taşımaktır. Onun için bugün burada bir aradayız. Pazar günü gerçekleştireceğimiz ekmek yarışmamız ve ardından Deniz Polat konseri düzenlenecek. Şimdiden tüm konuklara keyifli dakikalar diliyorum.” dedi.

5. Germiyan Festivali'nin ikinci gününde, Germiyan sokakları alışılmışın dışında yoğun bir kalabalık tarafından dolduruldu. Çeşme protokolü ve Germiyan’ı ziyarete gelen konukların da katılımıyla geleneksel ekmek yarışması düzenlendi. Ekmek yarışması jürisini; İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şamil Akşit, Gurme Yazar Gökçen Adar, Ekmek Uzmanı Mine Ataman ve Çeşme Halk Ekmek Müdürü Kimyager Murat Büyükateş oluşturdu.

Ekmek yarışmasını Nurcan Kurnaz kazandı

Birbirinden seçkin ve konunun uzmanı olan jüri değerlendirmesinin sonucunda, birinciliği bademli ekmeğiyle Nurcan Kurnaz alırken, ikinciliği yer fıstıklı ekmeğiyle İklim Erden ve üçüncülüğü de çitlembikli ekmeğiyle Esmanur Kurnaz kazandı. Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve İlçe Jandarma Komutan vekili Engin Keçeci verdi.

"Geleneksel yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz"

Ödül töreninde davetlilere seslenen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Çok kişinin emeği olan bir festivali daha güzel bir şekilde tamamladık. Burada yaşayan herkesin katkısı olması festivali daha da güzel hale getiriyor. Kendi örf, adet ve geleneklerimizi kendi yaşadığımız alanlarda yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 5. kez düzenlediğimiz bu festivali inşallah daha uzun yıllar devam ettiririz. Festivalimize katkı koyan ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz” dedi.

Etkinlik; ekmek yarışmasını ardından, Deniz Polat’ın verdiği Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.