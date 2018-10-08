Urla'nın cesur kadınlarından defile

Urla Atatürk Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından My Flowers’ da 3. Defile ve Çini Sergisi düzenlendi. Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen etkinliğe Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’da katıldı.

Etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; “Bugün güzel birgün. Kadınlarımızın kendi tasarımlarının olduğu bir defile izleyeceğiz. Burada yapılan herşey bir kadın eseri, kadın emeği. Kendine güvenen cesur kadınları gördükçe ben çok mutlu oluyorum. 7 yaşından küçük te var 70 yaşından büyükte var. İşte bu kızlarımızın, kadınlarımızın gücünü ve enerjisini gösteriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin ise, “Defilerimiz artık geleneksel hale geldi. Bu yıl 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Cesur kadınlarımızın dinamikliğinin ve özgüvenlerinin gücüyle bir defile yaptık. Her yaşta özgüven sahibi kursiyerlerin cesur yürekliliği, kararlığı ve tabi ki hocalarımızın destekleriyle bugün burada karşınızdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Kahvaltının ardından Dernek kursiyerleri yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından kendi tasarlamış oldukları elbiselerle muhteşem bir defile sundu. 7- 70 e her yaşta özgüven sahibi kadınların yapmış oldukları defile ise büyük alkış aldı.