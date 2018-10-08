Can dostlarımız Konak’ta aç kalmıyor

Konak Belediyesi, sadece ilçede yaşayan vatandaşlar için değil ‘can dostlarımız’ diye adlandırdığımız sokak hayvanları için de örnek çalışmalar yapıyor.

Sahipsiz olduğu için sokakta yaşamak zorunda kalan, kent yaşamı içinde besin bulmakta zorlanan hayvanların sağlığı ve bakımı için yoğun çaba gösteren Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sürdürdüğü yardımlarla da can dostlarımızın karınlarını doyuruyor.

Görevli ekipler belirli periyotlarda mahalle muhtarlarına sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin beslenmesinde kullanılmak üzere mama dağıtımı yapıyor. Uygulama kapsamında her mahalle muhtarına bölgedeki hayvan sayısına göre paket mama veriliyor. Ayrıca evcil ve sokak hayvanları konusunda bilinçlendirici bilgilerin yer aldığı broşürler de başta muhtarlıklar olmak üzere vatandaşlara dağıtılıyor.

Muhtarlıklardan ve vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda hasta, bakımsız ve saldırgan özelliği bulunan sokak hayvanları da toplanarak tedavi için Hayvan Bakım Merkezi’ne götürülüyor.



BARINAKTAN SAHİPLENİN



Göreve geldikten sonra Hayvan Bakım Merkezi dışındaki bölgelerde yaklaşık 3 ton mama dağıttıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, “Hemşehrilerimiz kadar, aynı doğayı paylaştığımız hayvanlar da bizim için önemli. Onlar da bu dünyanın bir parçası ve biz yaşamımızı onlarla paylaşıyoruz. Sadece bir gün değil, her gün hayvanları koruyalım istedik ve bu çalışmayı başlattık. Duyarlı hayvansever hemşehrilerimiz de bize destek veriyor. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarının sağlığını takip ediyor, onların beslenmesine yardım ediyoruz” dedi. Pekdaş, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarının altını çizerek, evcil hayvanların sokağa atılmamasını, hayvan sahiplenmek isteyenlerin de mutlaka barınaktaki hayvanları tercih etmesini istedi.