Karabağlar'da 'Aşure Etkinliği'nde birlik ve beraberlik mesajı

Anma etkinliğine katılan Başkan Selvitopu, İslam tarihinden örnekler vererek zulmedenlerin iyi anılmayacağını söyledi ve birlik, beraberlik mesajları verdi.



Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen "Aşure Etkinliği", Uzundere Cemevi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Şube Başkanı Satılmış Pekgöz, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Her zaman birlik olun



Açılış konuşması yapan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Selvitopu, Kerbela Olayı’nın insanlığa karşı işlenmiş bir zulüm olduğunu belirterek, Hz. Hüseyin'in güce diz çökmeden zulmün karşısında direnişin sembolü olduğunu söyledi.



Selvitopu, "İnsanlık durdukça Hz. Hüseyin’ler unutulmayacaktır; ama zulmedenler hiç bir zaman tarihte iyi anılmayacaktır. Bizler insandan yanayız, sevgiden yanayız, dostluktan yanayız. Benim sizden dileğim her zaman birlik olun, beraber olun, el ele, kol kola zulme karşı durun" diye konuştu.



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmir Şube Başkanı Satılmış Pekgöz, Muharrem Ayı ve aşurenin önemine dikkat çekerek, dostluk, barış ve kardeşlik mesajları verdi.



Anma etkinliğine destek oldular



Etkinlik için hazırlanmış olan aşurelerin duasını Dede Elvan Çelen okudu. Aşurelerin misafirlere ikram edilmesinden sonra, konser ve semah gösterileri ile etkinlik devam etti. Programda Ozan Turabi, Murat ve Özlem Sincer, Murat Yuvanç, Haydar Atasoy, Ahmet Mahlassız, Delal Kahraman, Bahtiyar ve Semah ekibi sahne alarak türkü ve deyişleriyle etkinliğe destek oldular.