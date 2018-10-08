Çevik Bir Meydanı yeni yüzüne kavuşuyor

Buca Belediyesi, vatandaşın bir araya geldiği, sevinçlerini hüzünlerini paylaştığı meydanlarda yenileme ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Buca’nın en canlı ana arterlerini buluşturan Çevik Bir Meydanı’nda revizyon çalışmalarını başlatan Belediye, alanı çağdaş ve modern düzenlemelerle baştan aşağı yenileyerek kentliye kazandıracak. Meydanda bulunan Mustafa Kemal Atatürk heykeli de yenilenecek, meydan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri’ne hazır hale gelecek.

“10 KASIM’DA ATAMIZI YENİLENEN MEYDANIMIZDA ANACAĞIZ”

Meydanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyip bilgi alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bucalılara bir de müjde verdi. Yaklaşık 2000 metrekare alana yayılan Çevik Bir Meydanı’nda zemin ve peyzaj çalışmalarının yanında aydınlatma üniteleri ve oturma alanlarının oluşturulacağını kaydeden Başkan Piriştina, “Kentimizin meydanlarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Zamanla yıpranan Meydanlarımızı düzenlerken, trafiği rahatlatacak genişletme çalışmaları da yaparak sıkışıklığı bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Çevik Bir Meydanı da bu alanlardan biri… Meydanımız kentlinin buluşma noktası olmasının yanında Buca’nın tören alanı. Bucamıza çok yakışacak düzenlemelerin yanında Ulu Önderimiz Atatürk’ün görkemli heykelini de bu alana konumlandırıp 10 Kasım’da, bu alanda Atamızı saygı ve minnetle hep birlikte anacağız” dedi.