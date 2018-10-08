Gaziemir sezonu Levent Üzümcü ile açtı

Gaziemir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinin yeni sezon açılışını 'Anlatılan Senin Hikayendir' ile yaptı.

Levent Üzümcü’nün muhteşem oyunculuğuyla sahneye taşıdığı, Ege’nin iki yakasından insan hikayelerinin anlatıldığı ‘Anlatılan senin hikayendir’ isimli oyun Gaziemirli seyirciyle buluştu

Gaziemir Belediyesi, Kemal Sunal Yılı olarak ilan ettiği 2018-2019 sezonu kültür sanat etkinliklerine muhteşem bir açılış yaptı. Kültür ve sanat etkinliklerini daha fazla vatandaşla buluşturmayı amaçlayan Gaziemir Belediyesi, ‘Anlatılan senin hikayendir’ isimli oyuna ev sahipliği yaptı. Yaz boyunca kültür etkinliklerinden uzak kalan Gaziemirli sanatseverler Sevgi Yolu’nda sergilenen sezonun ilk oyununa yoğun ilgi gösterdi, açık havada tiyatro keyfi yaşadı.

Cengiz Toraman’ın kaleme aldığı ve yönettiği tek kişilik oyunda Levent Üzümcü sahne aldı. Ege’nin iki yakasından insan hikayelerini konu alan oyunu Levent Üzmümcü muhteşem bir performansla sahneye taşıdı. Oyunda mübadele döneminde sevgilisini Yunanistan’a uğurlamak zorunda kalmış Ege’li Mehmet’in hikayesi, köyünün doğal yapısı bozulmasın diye altın madenine karşı çıkan Çamlık Köyü sakinlerinin hikayesi ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki sularda denizcilik yapan Barış’ın kesişen hikayeleri ele alınıyor. Her üç karaktere muhteşem oyunculuğuyla can veren Levent Üzümcü kimi zaman seyirciyi güldürürken kimi zamanda duygulandırdı.

Açık havada sahnelenen tiyatronun sonunda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol usta oyuncu Levent Üzümcü’ye Kemal Sunal portresi armağan ederek “Gaziemir’de sahne aldığınız bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” diyerek teşekkür etti. Seyirciye de teşekkür eden Başkan Şenol, “Sanata ve sanatçıya verdiğimiz desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Usta sanatçıları siz Gaziemirli hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Levent Üzümcü ise “Beni Gaziemirli sanatseverlerle buluşturan Belediye Başkanımız Halil İbrahim Şenol’a teşekkür ederim” dedi.