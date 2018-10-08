Dost Market 5 bin aileye ulaşıyor

Bornova Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle 2014 yılında kurduğu Dost Market, yardımsever vatandaşların katkılarıyla büyümeye devam ediyor. İlk dört yılında dört şubeye ulaşan Dost Market’e yapılan bağışlarla raflar zenginleşirken, maddi güçlük çeken vatandaşların tenceresi şenleniyor.

Bornova Belediyesi’nin şube sayısını dört yılda dörde çıkardığı Dost Market, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların tencerelerinin kaynamasına destek oluyor. Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliği ile 2014 yılında kurulan Dost Market’ten 4 bin 960 aile yararlanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran Dost Market’te ihtiyaç sahipleri, gıdadan temizlik malzemelerine, giyimden ayakkabı ve kırtasiye malzemelerine kadar her türlü gereksinimlerini karşılayabiliyor.

Bornova Merkez, Altındağ, Doğanlar ve Çamdibi Bölgesi’nde bulunan mağazaların rafları yardımseverlerden gelen bağışlarla zenginleşiyor. Bornova Belediyesi, bu yolla toplumsal dayanışmaya aracılık ediyor. Bir çok firma ile destek protokolleri imzalanırken, okullar ve sivil toplum kuruluşları da düzenledikleri kampanya ve sosyal sorumluluk projeleriyle erzak bağışında bulunarak ürün yelpazesinin genişlemesine katkıda bulunuyor

Yardımseverliğe aracılık

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Dost Market’in gerçek yardımseverliğe aracılık ettiğini belirterek, “Bu sistem sayesinde maddi durumu iyi olanlar, maddi güçlük çekenlere destek oluyor. Ama bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Titizlikle belirlenen ihtiyaç sahipleri, tıpkı diğer marketlerden alışveriş yapar gibi Dost Market’e girip istediği ürünleri seçip alıyor. Bu projenin büyümesi, ilgi görmesi en büyük mutluluk ve onur kaynağımız” dedi.

Eve servis de var

Dost Market Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temizliğe, giyimden kırtasiyeye temel gereksinimlerini, diledikleri şekilde karşılayabilmelerine destek olabilmek için 2014 yılında hayata geçirildi. İlki Bornova’nın merkezinde açılan Dost Market; Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi şubeleri ile ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye başladı. Dost Market sisteminde; vatandaşlar, kartlarına yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapıyor. Dost Market’e gelme imkanı olmayan engelli, yaşlı ve hastaların ihtiyaçları ise istekleri doğrultusunda hazırlanarak evlerine teslim ediliyor. Hayırseverlerin bağışlarını Türk Kızılayı Bornova Şubesi aracılığı ile yaptığı Dost Market’ten 4 bin 960 aile yararlanıyor.