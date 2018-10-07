'İzmir bu safsatalara kulak asmaz'

Yücel toplantıda yaptığı konuşmada, 2014'de kaybedilen ilçelerin neden kaybedildiğini bildiklerini ve şimdi bu kayıpları telafi etme zamanının geldiğin ifade etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde kırsaldaki çalışmalarına ağırlık veren ve mahalle temsilcileri toplantılarını, kırsaldaki ilçelerden başlatan CHP İzmir İl Başkanlığı Menderes, Torbalı ve Gaziemir mahalle temsilcileriyle, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde buluşarak, yerel seçim çalışmaları hakkında önerileri ve isteklerini aldı.

Toplantıda konuşan Yücel, kayıp İlçelerle ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

Mahalle temsilcilerine seslenen Yücel, şunları söyledi:

İZMİRLİLER KULAK ASMAZ!

Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, önümüzdeki yerel seçimlerde partimizi iktidara taşımak için sizleri dinlemek, sizlerin görüş ve önerilerini almak; daha verimli, daha etkin bir çalışma yürüterek partimizi başarıya taşımaktır. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz beşinci toplantıdayız. Yakın zamanda bir seçim atlattık, ilçe örgütlerimizle milletvekillerimizle, milletvekili adaylarımız ve belediye başkanlarımızla güzel bir seçim süreci geçirdik. Elbette İzmir'de yine birinci parti çıktık ama biz, bugüne kadarki seçimlerde aldığımız en iyi oyun üstünü hedefliyoruz. Onun için İzmir'de birinci parti olmakla yetinemeyiz. Bizim başarı kıstasımız, en iyiyi de geliştirmektir. Bu hedef için geceli gündüzlü çalışıyor bir yandan halkımızla buluşuyor, diğer yandan örgütümüzle bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Onun için, AKP'lilerin bir algı operasyonuyla, "CHP'nin İzmir'de rehavete kapıldığı, çantada keklik gördüğü" gibi, yaymaya çalıştığı safsatalara ne biz, ne de İzmirliler kulak asmaz. AKP bu söylemlerle İzmir'de oy arttırabileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içinde.Tabi onlara da hak veriyorum bazen. İzmir ile frekansları, hayata bakışları, hizmet anlayışları uyuşmayan bir partinin yapacağı pek fazla bir şey de yok. Ancak, kültürüyle, özgürlük ve demokrasi anlayışıyla, rant için değil İzmir için hizmet üreten, dünya'nın gıpta ile baktığı örnek projeler üretmiş, sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmirlilerin desteğini almış olan CHP'ye, mesnetsiz suçlamalar yöneltiyorlar. Ama bilsinler ki, AKP'yi ve Genel Başkanlarını kandırmak kolay olabilir ama İzmirliyi kandırmak mümkün değildir.

SADECE KENDİNİ DÜŞÜNENLER...

Tüm örgüt buluşmalarında "Ben değil, biz diyerek" çalışılmasının önemine vurgu yaptığı dile getiren CHP İl Başkanı, "Bu sözleri laf olsun diye söylemiyorum. Bunu önemseyerek, tüm örgütümün önemsemesi sağlayarak çalışmalıyız. Bu sözün önemini, 2014'te sadece kendini düşünerek, 'biz demeyip ben diyerek' kendisine büyük yetkiler makamlar vermiş partisini hiçe sayarak, farklı partilerden aday olan veya bağımsız olarak seçimlere girip, seçim kaybedilmesine sebep olanları hatırladığınızda, daha iyi kavrarsınız. Özellikle bu büyük sıkıntıyı yaşamış olan Menderesli ve Torbalılı üyelerimiz, ne demek istediğimiz çok iyi anlayacaklardır. Sizlerin kendisini düşünenlerden değil, partisini, ilçesini, İzmir'i ve Türkiye'yi düşünenlerden olduğunuza hiç şüphem yok. 2019 Yerel seçimleri partimiz ve Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Yoksulluktan, anti demokratik uygulamalardan, krizlerden, saray ve yandaş ekonomisinden, adaletsizlikten, yani AKP'den kurtuluşun başlangıcı olacak. Bunun için çok çalışmak, canı gönülden çalışmak ve birbirimize inanarak çalışmaktan başka yol yok. Belediyelerin bizde olduğu ilçelerde ve Büyükşehir'de İzmir'e çok büyük hizmetler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Partimizin belediye başkanları taraflı tarafsız herkesin takdirini beğenisini kazanan, çok büyük ve halka dokunan işlere imza attılar. İşte rant için değil, halk için, İzmir için yapılan bu hizmetleri her yerde anlatarak çalışmalıyız. Ben sizlere inanıyor, güveniyorum. Yerel seçimlerde ilçelerde 30'da 30 yapmak ve Büyükşehir belediyesini yeniden kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Omuz omuza ve şimdi olduğu gibi gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek başaracağız" dedi.