Başkan Akpınar'dan Eskişehir'e çıkarma

Yaptıkları her hizmet ve her projede Köy Enstitüleri ruhunu canlı tuttuklarını söyleyen Başkan Akpınar “Böyle bir geçmişe sahip ülkede mutlaka aydınlığı yakalayacağız” dedi.

SÖYLEŞİ VE MANDOLİN DİNLETİSİ

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş, belediye başkanları ve köy enstitüleri mezunları katıldı. Etkinlikte söyleşiler yapıldı, Köy Enstitülerinin sembolü olan mandolin dinletisi sunuldu.

“KÖY ENSTİTÜLERİ RUHUNU YAŞATIYORUZ”

Karşıyaka’nın Filizleri başta olmak üzere, tüm eğitim ve sanat projelerinde Köy Enstitüleri modelini örnek aldıklarını söyleyen Başkan Akpınar “Dünya bu coğrafyada iki mucizeye tanık oldu. Biri Cumhuriyet, biri Köy Enstitüleri. İkisinin de üzerinden yüz yıl geçmeden, boğmaya, yıkmaya ve unutturmaya çalışıyorlar. Kent Koop Gıda Marketlerimizle kooperatifleri destekliyor, dayanışma örneği gösteriyoruz. Hasan Ali Yücel’in heykelini diktik. Türkiye’de ilk kez Köy Enstitüleri Parkı’nı açtık. ‘Tarhana Osman’ büstünü açtık. İsmail Hakkı Tonguç’un adını dershanemize verdik. Yaptığımız her projede ve attığımız her adımda Köy Enstitüleri ruhunu canlı tutuyor ve yaşatıyoruz. Böyle bir geçmişe sahip ülkede mutlaka aydınlığı yakalayacağız” dedi.