Salman Kur'an kursu açtı

Yalova'nın CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman 4-6 yaş çocukları için Kur'an Kursu açtı.

Salman, Yalova'da "4-6 yaş Kur'an Kursu" açılışı gerçekleştirdi. Açılışa ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Salman şunları kaydetti:

"Yalova Valisi Sayın Tuğba Yılmaz, İl Müftüsü Turgut Açari’nin de katıldığı tören ile İsmetpaşa Mahallesi Abdülhamithan Camii arkasında yer alan Davut Taşpınar ve Bilal Karahan 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun."

Salman açılışla ilgili paylaşımına çok sayıda tepki geldi. Tepki gösterenler, 4-6 yaş çocuğun çok küçük olduğunu, okuma yazma dahi bilmeyen çocukların Kur'an Kursu'na gönderilmesinin doğru olmayacağını söylediler. Bazı kullanıcılar ise, 4-6 yaş arası çocuklar için başka eğitim merkezi açılması gerektiğini söylediler.