Dikili'de kurslara yoğun ilgi

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hobi ve eğitimsel çalışmaların kış dönemi kayıtları yoğun ilgiyle karşılandı.

Son dört yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Dikili Belediyesi Hobi, Spor, Kültür, Sanat ve Eğitimsel Çalışmaları bu yılda 7’den 70’e Dikilililerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere her yaş grubuna yönelik 13 farklı branşta açılan eğitimsel çalışmalardan Dikilililer ücretsiz olarak yararlanacak.

13 Farklı Branşta Çalışma

Uzman eğitmenler gözetiminde çocukları ve gençleri eğitimden spora, kültürden sanata hazırlayan ve fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini hedefleyen eğitimsel çalışmalarla birlikte yetişkinlerin kişisel gelişimine fayda sağlamayı, mesleki beceriler kazanmasını hedefleyen hobi çalışmalarının da aralarında bulunduğu 13 farklı branşta açılan çalışma gruplarına kayıt döneminin başlamasıyla birlikte bin 115 kursiyer kayıt yaptırarak, kontenjanı doldurdu.

“Yoğun İlgiden Dolayı Mutluyuz”

Robotik Kodlama, Tiyatro, Resim, Gitar, Keman, Bağlama, Fotoğrafçılık, Çini, Pilates, Yoga, Aerobik, Bale ve Cimnastik olmak üzere 13 farklı branşta açılan eğitimsel çalışma gruplarında en yoğun ilgiyi Aerobik, Pilates, Yoga, Bale ve Jimnastik gördü. Büyük ilgi gören grupların uzman eğiticisi Neslin Özger, “Velilerimiz ve minik yavrularımız başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin çalışma gruplarımıza gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Kış dönemi kursiyerlerimiz olan minik öğrencilerimize ilk olarak temel bale ve jimnastik eğitimi vereceğiz. Her geçen gün yeni hareketler öğrenip, uygulayacak olan minik öğrencilerimiz hem eğlenecek, hem spor yapacak hem de bu eğitimlerle becerilerini geliştirerek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Pilates, Yoga, Aerobik çalışmalarımıza katılan yetişkinler de spor yaparak, hem zinde kalacak hem de sağlıklı bir yaşamın parçası olacaklar” görüşlerini dile getirdi.

Başkan Tosun ‘Başarı’ Diledi

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da, 7’den 70’e tüm hemşerilerine yönelik 4 yıldır kesintisiz olarak sürdürdükleri hobi ve eğitimsel çalışmaların bu yılda geniş kapsamla devam edeceğini belirtti. Tosun, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımızın kendilerini kişisel ve sosyal anlamda geliştirmesi için açtığımız çalışma gruplarına ilginin her geçen yıl daha da artması bizleri oldukça gururlandırıyor. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımızda çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirmesi, gençlerimizin ve yetişkinlerimiz yaşama dair umutlarının pozitifleşmesi bizler için çok önemli. Kış dönemi çalışmalarımızın güzel, bilgi ve beceri dolu geçmesi umuduyla açılan hobi ve eğitimsel çalışma gruplarına kayıt yaptıran kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.