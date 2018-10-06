Karabağlar'da “Dünya Çocuk Günü”nde uçurtmalar havalandı

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Karabağlar Kent Konseyi “Dünya Çocuk Günü” etkinlikleri kapsamında ortak bir proje düzenledi.

Karafatma Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ile ilçede yaşayan engelli çocuklar, mülteci çocuklar, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (KARBEM) okuyan öğrenciler katıldı.

Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Selvitopu çocukların doğallığı doya doya yaşamaları gerektiğini belirterek, “Bugünü hep birlikte kutlayacağız. İçinizdeki coşkuyu uçurtmalara yansıtacağız. Bu güzel gününüzü kutluyorum. Ayrıca dünyada çocuk bayramını kutlayan tek ülke olduğumuzu da unutmayın. Bu günü sizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Uçurtmalar özgürlüğün simgesi

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ise uçurtmaların özgürlüğün simgesi olduğunu belirterek, “Bugün hep birlikte özgür bir gelecek için bayraklarımız gibi uçurtmalarımız olacak. İyi ki buradasınız ve birlikteyiz” diye konuştu.

Başkan ve çocuklar uçurtma uçurdu

Konuşmaların sonunda boya kalemleri ile uçurtmaları boyayan çocuklar hayallerini gökyüzüne salarak onların gerçekleşmesi dileğinde bulundular. Başkan Selvitopu da ilk uçurtmayı çocuklarla beraber uçurarak onların dileklerine ve mutluluğuna ortak oldu. Program; Karabağlar Kent Konseyi üyelerinin yapmış olduğu yüz boyama etkinliği ile sona erdi.