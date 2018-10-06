Pekdaş: Barış ve kardeşlik içinde yaşayalım

Konak Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla başlatılan aşure dağıtımları bu kez Güzelyalı Semti’ndeki Fuat Göztepe Parkı’nda yapıldı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kazanlar dolusu aşureyi önce kardı, ardından da vatandaşlara ikram etti. Barış, kardeşlik ve hoşgörü vurgusunun yapıldığı dağıtıma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve mahalle muhtarları da katıldı. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri tarafından dev kazanlarda hazırlanan aşureler Başkan Pekdaş ve Milletvekili Bayır tarafından Fuar Göztepe Parkı’na gelen kalabalığa ikram edildi.

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞAYALIM

Muharrem ayının zulme karşı direnişin, mazlumla birlikte dayanışmanın hatırlandığı zamanlar olduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, zulmün ve acının son bularak bereketin çoğalmasını diledi. Bu yıl da ilçenin farklı noktalarında aşure ikramları yaptıklarını söyleyen Pekdaş, “Ülkemize barış, huzur, mutluluk gelsin diye, dayanışmayı yükseltmek adına aşure kazanları kaynatıyoruz. Aşure'yi birlikte yiyor, dileklerimizi iletiyoruz. Bu dileklerin hepsi barış, mutluluk, sağlık ve bereket üzerine. Ülkemizdeki bu zor günler, bu sıkıntılı günler bir an önce bitsin ve barış içinde, kardeşlik içinde yaşayalım” diye konuştu. Aşure ikramının ardından Başkan Pekdaş ve İzmir Milletvekili Bayır, parktaki vatandaşlarla aşure yiyip, sohbet etti.