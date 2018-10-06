Güzelbahçe Belediyesi'nden ücretsiz kurslar

Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda yapılan toplantı ile başladı.

Toplantının açılışında konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Çoğunluğunu gönüllü eğiticilerimizin verdiği 40’ı aşan kurslarımızda kontenjanlar dolmuş durumda. Yeni eğiticiler ve derslikler buldukça yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Biz bu kurslarda kimseyi siyasi görüşlerine ve düşüncelerine göre kayıt etmiyoruz. Bizim için tek kıstas Atatürk’ün bize emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmak ve ilkelerinden ödün vermemek önemlidir.Bizim bu kurslardan herhangi bir ekonomik beklentimiz yok. Amacımız hemşerilerimizin zamanını en iyi şekilde değerlendirmelerini ve bir hobi sahibi olmak veya yeteneğini geliştirmektir” dedi.

ÇOK SAYIDA ÜCRETSİZ KURS

Ekim ayı itabarıyla başlayan kurslar şunlar: Resim, seramik, mozaik, ahşap, cam ve taş boyama, takı, mefruşat, iğne oyası, yün örgüsü, dikiş, nakış, tel kırma, Türk işi tel sarma, balık ağı donamı, halk müziği, bağlama, halk oyunları, Türk Müziği, tiyatro (çocuk-genç ve yetişkin), kadının insan hakları eğitimi, İngilizce, Almanca, Fransızca, briç, fotoğrafçılık, hazır giyim, kaat-ı sanatı, kırkyama, makyaj, moda tasarımı, semah, aerobik,

zumba, plates, yoga, jimnastik, bale, basketbol, voleybol, futbol ve tenis.

Kurslar, Yelki Semtevi, Yelçevko binası, Çamlı Semtevi, Atatürk Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Cemevi, Ayşe Mayda Tesisleri, Eski Şantiye binası ve Gençlik Merkezi’nde veriliyor.