Buca Belediye bütçesi onaylandı

Oyçokluğu ile kabul edilen 2019 yılı bütçesi 369 Milyon Lira olarak belirlendi. Tahmini bütçeden en büyük pay Fen İşleri Müdürlüğü’ne aktarılırken onu, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü takip etti.

YATIRIM ve YENİLEMELER BÜTÇESİ 116 MİLYON 162 BİN LİRA

Buca’yı çağın standartlarına yükseltmek için ürettiği prestij projeleri ile dikkat çeken Buca Belediyesi, 369 Milyon Liralık bütçenin 116 milyon 162 bin Liralık bölümünü yatırım ve yenilmeler bütçesi olarak belirledi.

2019’de yılında hayata geçirilecek çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 32 Milyon 153 Bin Lira, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 9 Milyon 433 Bin Lira, Kültür Müdürlüğü’ne ise 7 Milyon 406 Bin Lira bütçe belirlendi.