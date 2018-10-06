Gaziemir'in gurur tablosu

Bu yıl 600 öğrenciye ücretsiz eğitim veren Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, lise giriş sınavından sonra üniversite sınavında da elde edilen başarıyla gurur kaynağı oldu.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un ‘Hayalimdeki projeydi’ dediği ve 2009 yılında hayata geçirdiği Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (GAZİSEM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda önemli bir başarıya imza attı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde GAZİSEM’de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden 123’ü üniversiteyi kazandı. Merkezde eğitim alan öğrenciler tıp fakültesi, hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi başta olmak üzere hayallerindeki üniversitelere ve bölümlere yerleşmeye hak kazandı.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin büyük bir hızla gelişeceği inancıyla, görevleri arasında yer almamasına rağmen bu alanlara önemli yarımlar yaptığının altını çizen Başkan Şenol, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için 2009 yılında 500 öğrenci ve 16 öğretmenle çıktığımız yola bugün daha da büyüyerek devam ediyoruz. Son yapılan lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği büyük başarı ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi oldu. Başarılarıyla gurur kaynağım olan öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum” diye konuştu