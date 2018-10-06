Bornova'dan 'bal' gibi proje

Bornova Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2016 yılından bu yana 3 kurs dönemi boyunca pratik ve teorik eğitimler verdi. Bu eğitimlere katılan yaklaşık 200 kursiyere birer kovan seti hediye edildi. Bu kovanlar Bornova Belediyesi tarafından Kayadibi Mahallesi’nde oluşturulan 22.5 dönümlük arılığa konuldu.

Bornova Belediyesi, etrafı tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınan arılığı bal ormanına dönüştürmek için çalışıyor. 500 kovan kapasiteli bir bal ormanına dönüştürülmesi hedeflenen alandaki nektar akımının sürekliliğini sağlamak amacıyla 700 adet meyve fidanı dikildi. Bornova Belediyesi 2016 yılından bu yana kursiyerlerin üretim yaptığı arılığı bal ormanına dönüştürme yolunda bir adım daha atıyor. Pek çok ağaç ve bitki ile zenginleştirilen arılığa 2018 yılı sonuna kadar 750 adet lavanta fidanı dikilecek.

Yerelde kalkınmayı sağlamak için tarımsal üretim yapan Bornovalılara yönelik olarak pek çok destek projesini hayata geçirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Arıcılık eğitimleri ve bal ormanı da bu projelerimizden bir tanesi. Attığımız her adımla tarımın gelişmesine, çiftçi ve köylümüzün kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz. Bal ormanına dönüştüreceğimiz bu arılığın da doğal ve kaliteli bal üretimine katkısı olacağına inanıyorum” dedi.