CHP Konak'tan anlamlı kampanya

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte farkındalık yaratmak amacı ile yürütülen kampanyaya geniş katılım sağlandı.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada "Yeni eğitim ve öğretim yılı birçok sorun ile başlamıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu kriz nedeni ile birçok aile çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanmaktadır. Geleceğimizin umudu çocuklarımızın yokluk sebebi ile sağlıklı bir şekilde yetişmeleri imkansız hale gelmiştir. Çocuklarını yetiştiremeyen bir ülkenin geleceği karanlık olacaktır.

AKP ile sosyal devlet uygulamalarının ortadan kaldırılması sonucu eğitim artık paralı bir hal almıştır. Muhtaçlaştırarak ve ayrıştırarak ülkeyi büyük bir krize sürükleyen yönetim anlayışı adeta çökmüştür. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları fırsat eşitliğinden uzak, sahipsiz ve yoksun bırakılmaktadırlar.

Her yıl yeniden düzenlenen eğitim sistemi istikrardan uzak ve çarpık bir haldedir. Geleceğe dair umutlarımızın kemer sıkma politikalarının hedefi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kimsesizlerin kimsesi olma mücadelesinin neferleri olarak yurttaşlarımızın yanında omuz omuza mücadelemiz her alanda sürecek. Despotizmin ve barbarlığın çocuklarımızı tüketmesine izin vermeyeceğiz. Umut kaçınılmaz geleceğimizdir ve bizler demokrasinin ve özgürlüğün Cumhuriyetinin yenilmesine ve yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Adalet ve eşitlik talebimizi her alanda yüksek sesle dile getirmeyi sürdüreceğiz.

Bu vesile ile tüm öğrenci kardeşlerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. Yoksulluk ve imkansızlıkların kader olmadığını, bu sorunları birlikte aşacağımızı, birbirimize olan inancımızı bir kez daha yinelemeyi borç biliyoruz.