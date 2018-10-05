Bornova Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Bornova Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde can dostları unutmadı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarıyla biraraya gelen çocuklar, merkeze mama bağışında bulundu. Büyükpark’ta hayvansever vatandaşlarla birlikte düzenlenen kermesten elde edilen gelir ise sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları için bağışlandı.

Sokak hayvanlarının ve insanların daha güvenli, şiddetsiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, geçen yıllarda hayata geçirdiği hayvan sahiplendirme etkinliğiyle de farkındalık yarattı. Yüzlerce hayvanı sokaklardan kurtararak sıcak yuvalarına kavuşmalarını sağlayan Bornova Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde can dostları unutmadı.

Bornova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki etkinlikte can dostlarla buluşan çocuklar keyifli vakit geçirmenin yanı sıra merkeze mama bağışında da bulundu. Büyükpark’ta hayvanseverlerle düzenlenen kermesin geliri ise yine sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanların bakımları, tedavileri ve beslenmeleri için kullanılacak. Kermes’te ayrıca, geçtiğimiz yıllarda Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve örnek olan “Satın Alma Sahiplen” etkinliğinde de korumaya muhtaç can dostlar yeni yuvalarına kavuştu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sokak hayvanlarının haklarını koruyup hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları için projeler ürettiklerini ifade ederek Bornova Belediyesi bir yandan sokak hayvanlarının aşılama ve kısırlaştırma işlemlerine devam ederken diğer yandan da onların sıcak bir yuvaya kavuşması ve hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Başkan Atila, belediye eliyle sürdürülen hizmetlerin can dostlar için yeterli olamayacağının altını çizerek vatandaşların evde beslemek istedikleri hayvanları para vererek satın almak yerine belediyeler aracılığıyla sahiplenmeye ve bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.