Selvitopu’ndan öğretmenlere moral ve motivasyon kahvaltısı

Kurulduğu günden bu yana başarı çıtasını her geçen gün daha da yükselten ve yüzlerce öğrencinin üniversite sınavını kazanmasında önemli rol oynayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nin (KARBEM) öğretmenleri yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında Başkan Muhittin Selvitopu ile kahvaltıda bir araya geldi.

Karabağlar’a bağlı Kavacık Köyü Kadın Kooperatifi Üzüm Kafe’de düzenlenen moral ve motivasyon kahvaltısına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile KARBEM yöneticileri ve öğretmenler tam kadro katıldı.

İnandığımız ve gerekli olduğu için yapıyoruz



Birçok öğrencinin istedikleri okullara girmesini sağlayan ve her sınavda başarı oranı yüzde 90’ların üzerinde olan KARBEM öğretmenlerinin kutsal bir görev yaptığını belirten Başkan Selvitopu, eğitimin önemine vurgu yaptı. Selvitopu, “Bizim için de eğitim ve sağlık en temel konulardan ikisi. Yerel yönetim olarak okullarımıza dolaylı olarak da olsa destek olmaya çalışıyoruz. Karabağlar’da girmediğimiz okul kalmadı. Toplam’da 114 okulun boya, bakım ve onarım çalışmalarını yaptık. Bundan sonra da eğitime elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bunları yaparken de hiç bir siyasi beklentimiz yok. Bunları reklam için değil, inandığımız ve gerekli olduğu için yapıyoruz. ” diye konuştu.



Öğrencilerimiz size emanet



Yeni bir eğitim ve öğretim yılı başlarken toplam 1600’e yakın öğrencinin KARBEM’e kayıt yaptırdığını hatırlatan Başkan Selvitopu, öğretmenlere de önemli mesajlar verdi. Selvitopu, “Öğrencilerimiz sizlere emanet, Onların geleceğine katkı koyarsanız sizler de önemli bir görevi üstlenmiş olursunuz. Burası bizim en gurur duyduğumuz yerlerden birisi. Geçmiş dönemde başlayıp bizim dönemimizde de devam ediyor. Vermiş olduğunuz katkı için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hedefimiz KARBEM’i daha da ileriye taşımak.” diye konuştu.