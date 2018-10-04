2. Yaşar Kemal Sanat Günleri başladı

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaşar Kemal Sanat Günleri 2 “Hemşerimiz Yaşar Kemal”in bu seneki odağı Yaşar Kemal’in 1951’de Kadirli’de yazdığı Hüyükteki Nar Ağacı romanı.
RÖPORTAJ, KISA FİLM YAPIMI VE KAPAK TASARIM ATÖLYELERİ
Adana önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kitapları birçok dile çevrilen, dünyaya Çukurova’yı ve Adana’yı anlatan Yazar Yaşar Kemal memleketi Adana’da bu yıl 2. si gerçekleşiyor olan “Yaşar Kemal Sanat Günleri”nde anılıyor.
Yazarın daha önceden adının verildiği kültür merkezinde Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin de katıldığı basın ve öğretmenlere yönelik bir tanıtım toplantısıyla başladı.
Etkinlikler lise öğrencileri için hazırlanan röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında düzenlenen çeşitli atölyelerle devam edecek. Doğaya ve sanata duyarlığını geliştirmek amaçlı bir program çerçevesinde düzenlenen sanat günleri, öğrencilerin bir edebi eserden yola çıkarak gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı bir sanat diliyle aktarmalarına yardımcı olacak.
ÇUKUROVA’YI EN GÜZEL YAŞAR KEMAL ANALTTI
Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal’in dünyanın en büyük sanatçılarından biri olduğunu ve Çukurova’yı en güzel onun anlattığını söyledi. Başkan Karalar,” Çukurova’yı, ırgatlığı, ağalığı, ızdırabı onun kadar güzel anlatan bir sanatçımız olmadı. Teknolojinin geliştikçe işsizliğin arttığını da en güzel o anlattı. 2’ncisini yapmaktan onur duyduğumuz Yaşar Kemal’in büyüklüğü bu salonu dolduranlardan bellidir ”ifadelerini kullandı.
“AMACIZ BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE ÖZERK DÜŞÜNCENİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK”
Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli’de geçen yıl yapılan etkinliklerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gökçeli, “Yaşar Kemal Vâkıfı’nın hedefi gençlerde okuma kültürün yerleşmesini, yaratıcılığın, bağımsız, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmak. Sayın Zeydan Karalar başkanın kişiliğinde ve öncülüğünde Bu belediyede aynı hedefleri güdüyor ve pek çok önemli kültür projesine imza atıyor. Adana’ya zengin bir kültür kimliği kazandırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini biliyorum. Ama bunlardan en önemlisi bu kenti tarihi dokusuna kazandırmak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben Adana’da oturmuyorum ama her geldiğimde biraz daha geliştiğini görüyorum. Ve İstanbul’da yaşayan biri olarak da gıpta ediyorum” şeklinde konuştu.
HÖYÜKTEKİ NAR AĞACI PANELTE ANLATILDI
Etkinliğin ilk gününde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Çubukcu yaparken, Nebil Özgentürk ‘Kısa Film’, Ferhat Boratan ‘Röportaj’, Dr. Seza Yılancıoğlu ‘Teknoloji Karşısında Doğa İnsan Değişimi’, Güven Turan ‘Hüyükteki Nar Ağacı’ndaki Gömü’ ve Ahmet Güneştekin de ‘Kapak Tasarımı’ hakkında bilgiler verdi.
16 KASIM’A KADAR DEVEM EDECEK
Yaşar Kemal Sanat Günleri 2 “Hemşerimiz Yaşar Kemal”, 16 Kasım 2018 günü Yaşar Kemal Vakfı’na armağan fotoğraflardan oluşan bir seçki sergi, Öğrenci Kapak Tasarımı Sergi Açılışı, Kardeş Türküler Konseri ve törenlerle son bulacak.
Yaşar Kemal Sanat Günleri – II
“Hemşerimiz Yaşar Kemal” Tanıtım Toplantısı (Basın ve Öğretmenlere yönelik)
3 Ekim 2018, Saat: 16.00
Program:
Açılış Konuşmaları:
Hoş geldiniz: Zeydan KARALAR, Seyhan Belediye Başkanı
Teşekkür ve bilgi: Ayşe Semiha BABAN GÖKÇELİ, Yaşar Kemal Vakfı
Panel: Hüyükteki Nar Ağacı’na Yolculuk
Moderatör:
Prof. Dr. Hatice ÇUBUKÇU Konuşmacılar:
Hüyükteki Nar Ağacı– Güven TURAN
Teknoloji Karşısında Doğa /İnsan Değişimi - Dr. Seza YILANCIOĞLU
Kapak Tasarımı – Ahmet GÜNEŞTEKİN
Röportaj – Ferhat BORATAV
Kısa Film – Nebil ÖZGENTÜRK
Atölyeler
I - Röportaj Atölyesi (11 Ekim /17 Ekim / 26 Ekim)
Eğitmen: Doç. Dr. Onur DURSUN, Dr. Filiz YILDIZ, Dr. Sevda ÜNAL, Dr. Çiğdem Yasemin ÜNLÜ, Arş. Gör. Serkan BULUT
Koordinatör: Nuri GÜRDİL – Ateş ALPAR
Yer: Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
II - Kısa Film Atölyesi ( 10/14/14 Ekim)
Eğitmen: AKDENİZ FİLM
Koordinatör: Zafer ÖZGENTÜRK
Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi
III - Kapak Tasarımı Atölyesi (11/19/24 Ekim)
Eğitmen: Güzel Sanatlar Lisesi
Koordinatör: Çiğdem Şahin
Yer : Güzel Sanatlar Lisesi
Atölyeler Lise ve dengi öğrencilere yönelik yapılacaktır.
Tüm Atölyeler İçin İrtibat Tel: 0322 432 77 77 (dâhili 12)
Yaşar Kemal Sanat Günleri – II
Hemşerimiz Yaşar Kemal
Perşembe 15 Kasım 2018
09.00 Atölyelere katılan öğrencilerle birlikte müze ziyareti “Edebiyatın Coğrafyası; Çukurova” ve Hemite Köyü’ne gezi
Cuma 16 Kasım 2018
18.30 “İnsanın Eyisi Sözünden Olur” Fotoğraf Sergisi Açılışı
Yaşar Kemal Arşivine armağan fotoğraflardan bir seçki
19.00 Öğrenci Kapak Tasarımı Sergi Açılışı
20.00 Atölye Katılımcılarına Katılım ve Teşekkür Belgesi Töreni
20.30 Yaşar Kemal anısına “Kardeş Türküler” Konseri