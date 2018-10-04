2. Yaşar Kemal Sanat Günleri başladı

Adana’da bu yıl 2.si düzenlenen ve 16 Kasım tarihine kadar sürecek olan “Yaşar Kemal Sanat Günleri” başladı.

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaşar Kemal Sanat Günleri 2 “Hemşerimiz Yaşar Kemal”in bu seneki odağı Yaşar Kemal’in 1951’de Kadirli’de yazdığı Hüyükteki Nar Ağacı romanı.

RÖPORTAJ, KISA FİLM YAPIMI VE KAPAK TASARIM ATÖLYELERİ

Adana önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kitapları birçok dile çevrilen, dünyaya Çukurova’yı ve Adana’yı anlatan Yazar Yaşar Kemal memleketi Adana’da bu yıl 2. si gerçekleşiyor olan “Yaşar Kemal Sanat Günleri”nde anılıyor.

Yazarın daha önceden adının verildiği kültür merkezinde Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin de katıldığı basın ve öğretmenlere yönelik bir tanıtım toplantısıyla başladı.

Etkinlikler lise öğrencileri için hazırlanan röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında düzenlenen çeşitli atölyelerle devam edecek. Doğaya ve sanata duyarlığını geliştirmek amaçlı bir program çerçevesinde düzenlenen sanat günleri, öğrencilerin bir edebi eserden yola çıkarak gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı bir sanat diliyle aktarmalarına yardımcı olacak.

ÇUKUROVA’YI EN GÜZEL YAŞAR KEMAL ANALTTI

Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal’in dünyanın en büyük sanatçılarından biri olduğunu ve Çukurova’yı en güzel onun anlattığını söyledi. Başkan Karalar,” Çukurova’yı, ırgatlığı, ağalığı, ızdırabı onun kadar güzel anlatan bir sanatçımız olmadı. Teknolojinin geliştikçe işsizliğin arttığını da en güzel o anlattı. 2’ncisini yapmaktan onur duyduğumuz Yaşar Kemal’in büyüklüğü bu salonu dolduranlardan bellidir ”ifadelerini kullandı.

“AMACIZ BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE ÖZERK DÜŞÜNCENİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK”

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli’de geçen yıl yapılan etkinliklerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gökçeli, “Yaşar Kemal Vâkıfı’nın hedefi gençlerde okuma kültürün yerleşmesini, yaratıcılığın, bağımsız, özgür ve özerk düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmak. Sayın Zeydan Karalar başkanın kişiliğinde ve öncülüğünde Bu belediyede aynı hedefleri güdüyor ve pek çok önemli kültür projesine imza atıyor. Adana’ya zengin bir kültür kimliği kazandırmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini biliyorum. Ama bunlardan en önemlisi bu kenti tarihi dokusuna kazandırmak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben Adana’da oturmuyorum ama her geldiğimde biraz daha geliştiğini görüyorum. Ve İstanbul’da yaşayan biri olarak da gıpta ediyorum” şeklinde konuştu.

HÖYÜKTEKİ NAR AĞACI PANELTE ANLATILDI

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hatice Çubukcu yaparken, Nebil Özgentürk ‘Kısa Film’, Ferhat Boratan ‘Röportaj’, Dr. Seza Yılancıoğlu ‘Teknoloji Karşısında Doğa İnsan Değişimi’, Güven Turan ‘Hüyükteki Nar Ağacı’ndaki Gömü’ ve Ahmet Güneştekin de ‘Kapak Tasarımı’ hakkında bilgiler verdi.

16 KASIM’A KADAR DEVEM EDECEK

Yaşar Kemal Sanat Günleri 2 “Hemşerimiz Yaşar Kemal”, 16 Kasım 2018 günü Yaşar Kemal Vakfı’na armağan fotoğraflardan oluşan bir seçki sergi, Öğrenci Kapak Tasarımı Sergi Açılışı, Kardeş Türküler Konseri ve törenlerle son bulacak.

Yaşar Kemal Sanat Günleri – II

“Hemşerimiz Yaşar Kemal” Tanıtım Toplantısı (Basın ve Öğretmenlere yönelik)

3 Ekim 2018, Saat: 16.00

Program:

Açılış Konuşmaları:

Hoş geldiniz: Zeydan KARALAR, Seyhan Belediye Başkanı

Teşekkür ve bilgi: Ayşe Semiha BABAN GÖKÇELİ, Yaşar Kemal Vakfı

Panel: Hüyükteki Nar Ağacı’na Yolculuk

Moderatör:

Prof. Dr. Hatice ÇUBUKÇU Konuşmacılar:

Hüyükteki Nar Ağacı– Güven TURAN

Teknoloji Karşısında Doğa /İnsan Değişimi - Dr. Seza YILANCIOĞLU

Kapak Tasarımı – Ahmet GÜNEŞTEKİN

Röportaj – Ferhat BORATAV

Kısa Film – Nebil ÖZGENTÜRK

Atölyeler

I - Röportaj Atölyesi (11 Ekim /17 Ekim / 26 Ekim)

Eğitmen: Doç. Dr. Onur DURSUN, Dr. Filiz YILDIZ, Dr. Sevda ÜNAL, Dr. Çiğdem Yasemin ÜNLÜ, Arş. Gör. Serkan BULUT

Koordinatör: Nuri GÜRDİL – Ateş ALPAR

Yer: Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

II - Kısa Film Atölyesi ( 10/14/14 Ekim)

Eğitmen: AKDENİZ FİLM

Koordinatör: Zafer ÖZGENTÜRK

Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi

III - Kapak Tasarımı Atölyesi (11/19/24 Ekim)

Eğitmen: Güzel Sanatlar Lisesi

Koordinatör: Çiğdem Şahin

Yer : Güzel Sanatlar Lisesi

Atölyeler Lise ve dengi öğrencilere yönelik yapılacaktır.

Tüm Atölyeler İçin İrtibat Tel: 0322 432 77 77 (dâhili 12)

Yaşar Kemal Sanat Günleri – II

Hemşerimiz Yaşar Kemal

Perşembe 15 Kasım 2018

09.00 Atölyelere katılan öğrencilerle birlikte müze ziyareti “Edebiyatın Coğrafyası; Çukurova” ve Hemite Köyü’ne gezi

Cuma 16 Kasım 2018

18.30 “İnsanın Eyisi Sözünden Olur” Fotoğraf Sergisi Açılışı

Yaşar Kemal Arşivine armağan fotoğraflardan bir seçki

19.00 Öğrenci Kapak Tasarımı Sergi Açılışı

20.00 Atölye Katılımcılarına Katılım ve Teşekkür Belgesi Töreni

20.30 Yaşar Kemal anısına “Kardeş Türküler” Konseri