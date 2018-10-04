Karşıyaka’nın başarılı sporcularına ödül

Sporun her branşına yatırım yapan ve her yıl yüzlerce genç sporcuyu destekleyen Karşıyaka Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Belediye Meclisi, Ağustos ayında Manş Denizi’ni yüzerek geçen Karşıyakalı Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve Karşıyaka Belediyesporlu jimnastikçilere para ödülü verdi.

BAŞARIYA DOYMADILAR



Karşıyakalı Milli Açık Su Yüzücüsü Bengisu Avcı, Ağustos ayında, İngiltere ve Fransa’yı ayıran Manş Denizi’ni yüzerek geçerek erişilmesi zor bir başarıya imza attı. Karşıyaka Belediyespor’un jimnastikçileri de Artistik Jimnastik Kulüplerarası Bayanlar Yıldız- Genç ve Büyük kategorilerinde derece yaparak göğsümüzü kabarttı.

MECLİS ÖDÜLLENDİRDİ



Karşıyaka Belediye Meclisi, Karşıyaka’yı ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcuları ödüllendirdi. Meclis Toplantısı’na katılan sporculara para ödülü verildi.

“TEBRİK EDİYORUM”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka’da sporun her branşını destekliyor ve yeni sporcuların yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. 4 yılda, belediye bünyesindeki spor branşlarının sayısını 3’ten 21’e çıkartan bir anlayışa sahip olarak, bizleri ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden sporcularımızı ödüllendirmeyi de borç biliyoruz. Hem Bengisu’yu hem de jimnastikçilerimizi tebrik ediyorum” dedi.