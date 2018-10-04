Soner Çetin ablası için mevlit okuttu

Akşam namazı sonrası mevlide katılan binlerce davetli, Özgül anısına dualar okudu.

Ablası Nimet Özgül için mevlit okutan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i, siyaset, iş dünyası ve halk yalnız bırakmadı. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı mevlit törenine, İlçe Kaymakamı, emniyet müdürleri, siyasi partilerin il, ilçe başkanları, belediye başkanları, eski milletvekilleri ve İş, spor, sanat dünyasının sevilen isimleri de katılarak Başkan Soner Çetin’i yalnız bırakmadı.

Binlerce kişi de oturacak yer bulamadığı için Çetin’e taziye dileklerini iletip, ayrılmak zorunda kaldı. Taziye evinin civarındaki tüm sokaklara masa sandalye yerleştirildi.

Başkan Soner Çetin, “Ablam Nimet Özgül’ün 3’üncü gün mevlidini yaptık. Günlerdir acımıza ortak olan bugün de mevlidimize katılan binlerce vatandaşımıza, dost ve akrabalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, mevlidimize gelerek, oturacak yer bulamadığı için ayrılmak zorunda kalan binlerce dostumuzdan özür diliyor, ilgilerine teşekkür ediyorum. Tüm dostlardan Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin” dedi.

İkram edilen akşam yemeğinin ardından okunan mevlitte, merhume Nimet Özgül için dualar okundu.