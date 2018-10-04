Sur'da 3 aydır kira yardımı dağıtılmıyor

Evrensel - Fırat TOPAL / Orhan KURUL - Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde, 2 Aralık 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde birçok mahallede çıkan çatışmalardan sonra mahalleler zarar gördü. Hasar gören mahallelerin kurtarılması beklenilirken, yıkıldı. Sokağa çıkma yasağı ise Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde halen devam ediyor. O günden bugüne evleri yıkılan ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira yardımı yapılmaya başlanmıştı. Ara ara kesintiye uğrayan kira yardımı ise son 3 aydır ödenek olmadığı için verilmiyor. Bir kez daha mağdur olan aileler yaşadıklarını Evrensel’e anlattı.

‘İŞ YOK, BORÇ İÇİNDE YAŞIYORUM’

Mevsimlik tarım işçiliği yapan Nevzat Kaplan (47), vakfa gittiğini fakat kendisine açıklamanın dahi yapılmadığını belirterek, “3 ay oldu, kira yardımı almadım. Bu gün git yarın gel diyorlar, alay ediyorlar resmen bizimle. 3 çocuğum var, iş yok, borç ediyoruz. Verecekleri parayla da borcumuzu ödüyoruz zaten. Kaldığım ev, ev değil, bildiğiniz ahır. İnsan gibi yaşamıyoruz zaten. Eskiden iyi kötü bir evim vardı. Kazandığımla ekmek alsam yetiyordu. Şimdi kiradayım, verdikleri o para da yetmiyor” dedi.

‘EVİMİZ VARKEN GEÇİNEBİLİYORDUK’

4 çocuk babası Savaş Alpaydıncı da, 3 aydır kira yardımını alamadığını söyleyerek, “Para yok, para gelmemiş diyorlar. İş yok çalışmıyorum. 3 aydır ev sahibini bekletiyorum. Alırsam parayı kirayı ödeyeceğim. Diğer masraflarımızı da borç ediyorum. Annem aldığı 3 aylık yaşlılık maaşıyla bize yardım ediyor. Evimiz varken iyi kötü geçinebiliyorduk ama şimdi olmuyor. Devlet de ekonomik olarak gitmiş biz de” diye konuştu.

EVİNİ BİR YILDA YAPIP VERECEKLERDİ AMA...

Hasan Yıldız (54) ise, vakfa kira yardımının neden yatmadığını sorduğunu ve ödenek yapılmadığına dair kendisine bir açıklama yapıldığını dile getirerek, “Sürekli bekliyoruz diyorlar. 3 aydır kira yardımı alamıyoruz. CİMER’e de yazdım dönüş yapan olmadı. Dünya kadar borç birikmiş, 1 lira gelirim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise, “Oradan buradan borç etmekten bıktım. Ben evimi satmadım, bir yılda bitirip size geri vereceğiz dediler üç buçuk yıl oldu. Hani nerede evim?” diye sordu.

ÖDEMENİN NE ZAMAN YAPILACAĞI BİLİNMİYOR

Yaşanan durum üzerine Sur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı aradık ancak cevap veren olmadı. Bunun üzerine vakfın bağlı olduğu Sur Kaymakamlığı’nı aradık. Telefona çıkan kişi, henüz ödeneğin kendilerine ulaşmadığını bu yüzden vatandaşlara kira yardımlarının ödenmediğini, ne zaman ödeneceğine dair henüz net bir bilgisinin olmadığı söyledi.