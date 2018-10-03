Sanayiciler Konak’ın tarihine hayran kaldı

Konak Belediyesi’nin ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri görünür kılmak adına başlattığı ‘Tarih Turları’na bu kez İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİ̇AD) Yönetim Kurulu Üyeleri misafir oldu.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın rehberliğinde gerçekleşen tura katılan sanayiciler, binlerce yıllık geçmişe sahip kadim kent Konak’ın dini ve tarihi yapılarını görme fırsatı buldu.

Gezi öncesi Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyelerine Basmane Semt Merkezi’nde bir öğle yemeği verdi. Yemeğin ardından yaklaşık beş saat süren bir turla Konak adeta karış karış gezildi. Konuklar, İzmir’in merkezindeki tarihi mekanları yerinde görerek tanıma imkanı da buldu.



İNANÇ TURİZMİNE MERKEZ OLABİLİR



Gezi kapsamında Anafartalar Caddesi, Kapılar semtindeki Agios Voukolos Kilisesi, İsmet İnönü Anı Evi’ni ziyaret eden konuklar daha sonra Kadifekale’ye çıkarak İzmir’i tepeden kuşbakışı izleme olanağı buldu.

Konak Belediyesi Kent Tarihi Birimi’nde görevli uzmanların bilgilendirmeleri eşliğinde tarihi kaleyi gezen İZSİAD yönetimi daha sonra Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde kalan ve dünya üzerinde birbirine çok yakın olan ve bu özellikleriyle bir benzeri bulunmayan sinagog ve havraları ziyaret etti.

Havra ve sinagogların bu denli çok olmasının büyük bir avantaj olduğunu belirten İZSİAD yöneticileri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın sadece alışveriş mekanı olmak dışında bir inanç merkezi de olabileceğini söyledi.



AGORA HAYRAN BIRAKTI



Keyifli geçen tur kapsamında Agora Kazı Alanı’na da uğrayan konuklar, kazı ekibinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Antik Roma Dönemi’nden kalma çarşının da görüldüğü gezide o dönemden kalma duvar yazılarının yer aldığı alan yoğun ilgi gördü. Tur sonunda gördükleri tarihi yapıların kent kültürüne kazandırılması için yapılacak çalışmalara destek olma sözü veren İZSİAD yöneticileri, bilgi aldıkları tarihi yapıların bol bol fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.



PEKDAŞ: ZENGİNLİKLERİMİZİ GÖSTERDİK



Yapılan gezi sayesinde Konak’ın tarihi zenginliklerini görme fırsatı bulduklarını dile getiren İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, organizasyonu yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür etti. Başkan Pekdaş da amaçlarının geçmişten gelen zenginlikleri daha çok kişiye göstermek olduğunu dile getirdi.

İzmir’in merkezi Konak’ın 3 binin üzerinde tarihi yapıya ev sahipliği yaptığının altını çizen Başkan Pekdaş, “Düzenlenen bu gezi sayesinde kentimizin sanayicileri, iş insanlarına ilçemizin ne kadar zengin bir tarihe sahip olduğunu yerinde göstermek istedik. Konak’ın bu yönüyle de daha tanınır, bilinir olması için birlikte neler yapabileceğimizi konuşup, farkındalığı artırmaya yönelik görüşler aldık. Geçmişin zenginliklerini bugün yeniden kentimize bir değer olarak kazandırmayı sağlamak için birlikte çalıştık” dedi.