Hüseyin Mutlu Akpınar din görevlileriyle buluştu

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, Zübeyde Hanım Nikah Evi’nin üzerindeki Kent Restoran’da gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinliğe, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler de katıldı.

“ATATÜRK’E BORÇLUYUZ”



Başkan Akpınar “Dinlerin en güzeli İslam’dır. Topluma bunu doğru anlatmak sizin elinizde. Biz belediye olarak dini tesislere gerekli desteği veriyoruz. Mustafa Kemal Paşa Camii bir tek Karşıyaka’da var. Bu ülkede özgürce yaşıyorsak, dini vecibelerimizi yerine getirebiliyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Dualarınıza çok ihtiyacımız var, bizlerden eksik etmeyin” dedi.

KUTSAL GÖREV



Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da “Din görevlileri toplum içinde çok önemli bir misyon taşıyor. Dünyayı anlamlı hale getiren insana; varlığını, nereden geldiğini, ne yapması gerektiğini ifade ederek çok kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin ismini taşıyan mekandayız. Bu organizasyonu yapan Belediye Başkanımıza ve Müftümüze teşekkür ediyorum. Kaymakamlığın kapısı herkese olduğu gibi sizlere de her zaman açıktır” diye konuştu.

ANLAMLI TEŞEKKÜR



Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ise “Yaklaşık bir senedir görevdeyim. Belediye Başkanımız ile uyum içerisindeyiz. Her zaman bizlere yardımcı ve destek olduğu, bugün de bizleri bir araya getirdiği için kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Bize ezanların okunduğu, rahatça ibadet edebildiğimiz, bayrağımızı hürce dalgalandırdığımız bu bağımsız vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve bu kutsal görevi ifa edip hayata veda etmiş din görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.