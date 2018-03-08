Kübalı kadınların mücadelesi Çankaya'da

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” kapsamında, Kübalı kadınların mücadelesini konu alan “Şeker ve Tuz” belgeselini izleyicisiyle buluşturdu.

Gösterim sonrasında Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez ile söyleşi yapıldı.

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başlattığı Eşitlik ve Farkındalık ayı kapsamında, Kübalı kadınların mücadelesini konu alan “Şeker ve Tuz” belgeselini izleyicisiyle buluşturdu.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlik, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleşti. Gösterimin açılış konuşmasını yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, kadının hayatına dokunan ve değiştiren hizmetler ürettiklerini ifade ederek, eşitlikçi çalışmaları nedeniyle Mor Bayrak alan ilk belediye olduklarını belirtti.

Güner, etkinliği Kübalı kadınların hakları konusunda verdikleri mücadele deneyimlerini, Küba’da yaşanan kazanımlarda aldıkları rolü paylaşmak üzere düzenlediklerini ifade etti.

Küba devrimi sırasında tanışan dört kadın arkadaşın, devrim süreci boyunca verdikleri mücadeleyi anlatan belgeselin ardından konuşan Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez de, Kübalı kadınların geldiği noktanın eşitliğe dayandığını belirtti. Fernandez, devrimden sonraki 59 yılda kadınları güçlendiren yasal dayanakların çok güçlü hale geldiğini vurguladı.

“KÜBA’DAN ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR”

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da, Kübalı kadınların toplumsal yaşamın her alanında var olduklarını ifade ederek, “Türkiye’de ise sadece Şubat ayında 47 kadın uğradığı şiddet nedeniyle yaşamını kaybetti. Toplumsal dayanışmayı güçlendirerek Küba’dan alacağımız çok ders olduğu açık” dedi.

Küba Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez’in de yer aldığı etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün çalışmalarının yer aldığı kısa film de gösterildi.