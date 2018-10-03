Başkan Toyran aşure dağıttı

AYDIN (ANKA) - Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, aşure etkinliğinde kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Muharrem ayı nedeniyle Söke Belediye Meydanı’nda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Söke Belediye Başkanı Toyran, vatandaşlarla bu tür etkinliklerde bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Hem Muharrem ayının gereğini yapmak hem de vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek anlamında aşure dağıtımımız gelenekselleşti. Emeği geçenlere ve katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.