Kuşadası Belediye Meclisi toplandı

AYDIN (ANKA) - Kuşadası Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı.

Kuşadası Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kuşadası’nın uluslararası turizm pazarında etkin tanıtımını yapmak amacıyla 5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan dünyanın en önemli turizm fuarlarından World Travel Market’a katılım kararı alındı.

Toplantıda alınan bir diğer kararın ise 3-4 Kasım tarihlerinde Kervansaray’da Kuşadası Belediyesi Zeytin Festivali adıyla bir festival düzenlenmesine ilişkin olduğu dile getirilen açıklamada, Belediye Meclisi’nin Kuşadası’nın sahip olduğu ekolojik, tarımsal ve gastronomik potansiyelin ön plana çıkarılması hedefi ile düzenlenecek olan iki günlük Kuşadası Belediyesi Zeytin Festivali kapsamında ilçeye yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan ünlü şeflerin ağırlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Toplantıda ayrıca Belediye Taşınmazlarına ilişkin kira artış oranı da belirlendiği dile getirilerek, Belediye Meclisi’nin Kira Tespit Komisyonu’nun 2017 yılının Aralık ayı TÜFE oranlarını dikkate alarak 2018 yılı kira bedellerine yüzde 11,92 oranında zam yapılmasına ilişkin raporu onayladı.