Karabağlar'da binalar yıkıldı, yol ve okul rahatladı

Çalışmayı yerinde izleyen Başkan Muhittin Selvitopu,“Bu işlemden sonra hem okul alanı genişlemiş, hem de yolun da genişlemesiyle trafik de rahatlamış olacak” dedi

Karabağlar Mızraklı Caddesi, Şehit Muzaffer Erdönmez İlkokulu bahçesi ile yolda kalan iki bina Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanarak yıkıldı.

Daha önce kamulaştırması yapılarak yıkılan binalar sayesinde okul alanı ile sürekli sıkışan trafikte rahatlamış olacak. Çalışmalara Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Başkan Yardımcısı Hüseyin Hepşengünler ile okul yöneticileri, okul aile birliği üyeleri de katılarak yıkımı yerinde izledi.

Hem okulumuza, hem de Yeşilyurt halkına hayırlı olsun



Karabağlar için önemli bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, ‘Bugün burada Muzaffer Erdönmez okul alanı ve yolda kalan iki binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu binaların daha önce kamulaştırma işlemleri gerçekleştirildi. Bu işlemden sonra hem okul alanı genişlemiş hem de yolun genişlemesiyle trafik de rahatlamış olacak. Çalışmalar uzun süreden bu yana devam ediyordu. Hukuksal süreci tamamlanarak bu işlemi gerçekleştirdik. Hem okulumuza hem de Yeşilyurt halkına hayırlı olsun” diye konuştu. Okul aile birliği üyeleri ve veliler de çalışmalar için Başkan Selvitopu ve ekibine teşekkür etti.



Ağaçlar başka yere dikilecek



Bu arada yıkılan alanda bulunan ıhlamur ağaçları da herhangi bir zarar görmeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kökleri ile sökülerek başka bir alana dikilmesi için götürüldü.