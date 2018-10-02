Karşıyaka'da çocuklar için sahne aldılar!

Yılda iki kez düzenlenmesi planlanan konserlerin ilki, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı yararına, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın da şarkı söyleyip bateri çaldığı konserde, yüzlerce İzmirli, hasta çocuklara destek için tek ses, tek yürek oldu.

HER NOTA BİR ÇOCUĞA DOKUNUR



Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde, ‘Her Nota Bir Çocuğa Dokunur’ sloganıyla düzenlenen organizasyonun sunuculuğunu Korcan Karar ve İzmirli iş insanı Bülent Akgerman yaptı. Yazar Seyhan Livaneli vokalde, Sağlık Kalite Derneği Başkanı Dr. Cüneyt Tuğrul bas gitarda ve vokalde, İzmir Gündoğdu Lions Kulübü Başkanı Nurdan Pakoğlu vokalde, ETİK Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay vokalde ve neyde, Finans ve Sermaye Piyasası Danışmanı Senem Demirkan ve sanatçı İlker Özdemir vokalde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Özlem Sevil vokal ve kemanda, Fil Dişi Sahilleri Fahri Konsolosu Altan Ünsal ise bateride performans sergiledi.

BAŞKAN AKPINAR BATERİ ÇALDI



Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar sahneye çıktı. Zülfü Livaneli’nin Ada şarkısını seslendiren Başkan Akpınar, Düşler Sokağı’na da bateri çalarak eşlik etti. Finalde ise hep birlikte Güzel Günler Göreceğiz şarkısı söylendi. Salonu dolduran yüzlerce kişi de coşkuya ortak oldu. Seyirciler arasında, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın eşi Zehra Akpınar, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler de yer aldı. Konserde sahne alan tüm katılımcılara plaket takdim edilirken, gecenin geliri Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı’na bağışlanacak.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Çocuklara dokunmak, geleceğe dokunmak demektir. 3 Nisan 1969 doğumluyum. Mazbatamı 3 Nisan 2014’te aldım. Doğum günümde bana böyle bir armağan verildi. Ben de bu kenti çocuklarla beraber yönetmeliyim dedim. Çocuklarımız için yaptığımız her hizmet Türkiye’ye esin kaynağı oldu. Evrensel Çocuk Müzesi’nden başlayıp Çocuk Kulübü’ne kadar... Bugün de çocuklarımız için sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Çocuklarımızın sağlıklı ve güzel günler görebilmesi için daima yanlarında olacağız” dedi.

DEVAMI GELECEK



Proje Koordinatörü Ceren Atasoy ise “Yaklaşık 4 aylık bir uğraşın sonunda, İzmir'in önde gelen isimleri ile birlikte harika bir oluşuma imza attık. Bu süreçte herkes büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalıştı. Katkı sağlayan herkese minnettarız. İleriye dönük hedefimiz, senede iki defa gerçekleşmesini planladığımız bu konserlerle ihtiyaç sahibi kurumlara maddi manevi destek olmak olacak” diye konuştu.

BİZİ UNUTMAYIN!



Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı Başkanı Ülkü Karlı da “Hastanemiz Türkiye’nin en iyi çocuk hastanesi. Hatta bağımsız olan tek çok hastanesiyiz. Hekimlerimiz çok iyi. Hekimlerimizin tıbbi cihazlarla ve günümüzün teknolojisiyle desteklenmesi çok önemli. Sizin gibi gönüllülerin sayesinde acil olan büyük ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. Bunun için yürekten teşekkür ediyorum. İzmirlerin, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Vakfı’nı unutmamalarını diliyorum” dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Sibel Battal “Hepimiz çocuklarımıza yardımcı olabilmek için buradayız. Bu anlamlı projeye emek verenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.