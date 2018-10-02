CHP'den ürküten rapor: Trakya'nın yüzde 90'ı kanser riski altında

Raporda Trakya bölgesinin kalbi olan ve sanayi atıklarının zehirlediği Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi.



CHP Kırıklareli Çevre Komisyonu, Trakya bölgesindeki kanser vakalarını araştırarak bir rapor hazırladı. 2017-2018 yılları arasındaki verilerin yer aldığı ‘Kırklareli Kanser Raporu’na göre Trakyalıların yüzde 90’ı kanser riski altında.

Kırklareli CHP İl Genel Meclisi Üyesi Gürcan Kırım ve CHP Kırklareli Çevre Komisyonu, Kırklareli’nde 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vakalarına ilişkin rapor hazırladı. Rapor, geçtiğimiz hafta Trakya’ya giderek ‘Trakya’da tarımın sorunları ve çözüm önerileri programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunuldu.

Raporda, Trakya’da kanserin nedenleri, köylülerin artık üretim yapamaz hale geldiği, Ergene havzasındaki kirlilik ve daha birçok sorunu ele alıyor. Trakya için en büyük sorun haline gelen kanser vakalarının yaşanmaması için de çözüm önerileri sıralanırken Sağlık Bakanlığı’nın kanserojen kimyasallarla ilgili yaptığı çalışmaların neden açıklanmadığı da soruldu. Raporda ayrıca Trakya bölgesinin kalbi Ergene Nehri için de birçok araştırmaya yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI ARAŞTIRMA SONUÇLARINI GİZLEDİ

Raporda ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2015 yılları arasında Kocaeli ile Ergene Havzası’nda yer alan üç ilde ve Antalya’da kanserojen kimyasalların toprağa, yeraltı ve yerüstü sularına, çeşitli gıdalara ve havaya ne ölçüde karıştığını, insan sağlığı açısından bir risk olup olmadığını belirlemeye yönelik bir çalışma yaptığını ama bu çalışmanın sonuçlarının açıklanmadığı da belirtildi.

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Sonuçlar madde madde açıklandı

Raporda Trakya’daki birkaç araştırmanın sonuçları şöyle belirtildi:

► Havzanın tek sulama nehri 4. sınıf su niteliğindedir.



► Gıda ve topraktaki ağır metaller toksit düzeydedir.

► İçme sularında istenilen değerlerin üzerinde ağır metal.

► İlimizde 365 günün 176’sında hava kirliliği değerleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerlerini aştı.

►2017 TÜİK raporlarına göre Kırklareli iyi ve kötü huylu tümör ölümlerinde, iller sıralamasında 1. sırada yer almaktadır.

► Dolaşım sistemi, Sindirim sistemi hastalıkları Türkiye ortalamasının üzerinde. Hastalıklar ve özürlü oranımız yüzde 33 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

► Trakya insanı nerede yaşarsa yaşasın yüzde 90’ı kanser adayı.