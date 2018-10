Karabağlar’da belediye ve sivil toplum örgütleri omuz omuza

Karabağlar’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşları Güçbirliği Platformu’na bağlı dernek başkanlarıyla buluşan Başkan Selvitopu, İlçede yaşanan ve Karabağlar’ın geleceğine yön verecek kararlarda sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü belirterek, “Farklı siyasi görüşlerde olabiliriz; ancak farklı siyasi görüşlerde olmamız kentin ortak çıkarları konusunda birlikte hareket etmemizi engellemez. Hepimizin geleceğe karşı tarihi bir sorumluluğu var. Bunu sağlayabilirsek bizler Karabağlar’da daha doğru işlerin yapılmasına katkı koymuş oluruz. Amacımız yaşanabilir, düzgün, modern bir Karabağlar yaratmak” diye konuştu. Dernek yöneticileri ise Başkan Selvitopu ile el ele vererek Karabağlar’ın yararına olacak tüm projelere katkı koymaya devam edeceklerini söylediler.

Göreve geldiği günden bu yana Karabağlar’ı “ortak akıl” ile yöneten ve sivil toplum kuruluşlarının önemine her fırsatta değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar STK Güç Birliği Platformu’nun içinde yer alan dernek başkanları ile önce kahvaltı yaptı, ardından toplantı salonunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen kahvaltı ve ardından yapılan toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, STK Güç Birliği Platformu Başkanı Mustafa Çağlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ile ilçede bulunan 200’e yakın dernek başkanı, yardımcıları, üyeleri katıldı. Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilk olarak Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım, Belediye’nin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında genel bir sunum yaptı.



Karabağlar’ın hayallerini konuşmaya geldik



Ardından söz alan Karabağlar STK Güçbirliği Platformu Başkanı Mustafa Çağlar ise, daha yaşabilir bir Karabağlar ortaya çıkarmak adına sivil toplum kuruluşlarıyla , Karabağlar’ın sorunlarını, projelerini, geleceğini, yatırımlarını, hayallerini konuşmaya geldiklerini söyledi. Başkan Muhittin Selvitopu ve ekibinin ilçede birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Çağlar, “Bu güzel projeler için Başkan’ımıza teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şu ana kadar ilçeye Karabağlar’ın faydasına olacak birçok çalışmaya imza attık. Bundan sonra da el ele vererek daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.



Sizden iki isteğimiz var



Tüm katılımcılara Pazar günü olmasına rağmen eksiksiz tam kadro katıldıkları için teşekkür eden Başkan Muhittin Selvitopu, ilçeyi ilgilendiren ve her fırsatta gündeme getirdiği iki konu hususunda sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırdı. Selvitopu şunları söyledi: “Uzundere’deki 85 hektarlık alanda İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne ayrılan alan 35 hektar. Geri kalan 50 hektarlık alana konut yapılması isteniyor. Biz buranın tamamının üniversite kampüs alanı olmasını istedik. İtiraz ettik ama Bakanlık kabul etmedi. Belediye olarak bu çabamız devam edecek. Yargıya gitmeden karşılıklı görüşmelerle bu iş çözülebilir. Buradan sivil toplum kuruluşlarının buna sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü Karabağlar içim önemli bir konu. Bir diğer konu ise, Poligon Askeri Alanı’nın bulunduğu bölgenin rekreasyon alanı olarak hayata geçirilmesini istiyoruz. Orada da üniversite alanında olduğu gibi bir kısmının ‘Millet bahçesi’ olması, kalan kısmının ise imara açılması söz konusu. Dolayısıyla burada da benzer şeylerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.”



Kent Meydanı ve Gençlik Merkezi



İmar planı çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını belirten Başkan Selvitopu ayrıca Karabağlar’ın iki önemli projesi Kent Meydanı ve Gençlik Merkezi konularına da değindi. Selvitopu, “Kent Meydanı ile ilgili vatandaşımızın açtığı dava vardı. Belediye davaları kazandı. Hukuk yolunun tamamlanmasını bekliyoruz. Ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Diğer bir önemli projemiz Gençlik Merkezi’nin de önündeki engeller kalktı, sorun çözüldü. Karabağlar’ı biran önce spor tesisine kavuşturacağız” dedi.



Geleceğe karşı tarihi bir sorumluluğumuz var



Konuşmasının son bölümünde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarına bir kez daha vurgu yapan Selvitopu, herkesin farklı görüşlerde olabileceğinin altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Farklı siyasi görüşlerde olmamız kentin ortak çıkarları konusunda birlikte hareket etmemizi engellemez. Hepimizin geleceğe karşı tarihi sorumluluğu var. Bunu sağlayabilirsek bizler Karabağlar’da daha doğru işlerin yapılmasına katkı koymuş oluruz. Bugüne kadar açık ve şeffaf olduk. Gizlimiz, saklımız yok. Her şey ortada, her şeyi de paylaşıyoruz. Amacımız yaşanabilir, düzgün modern bir Karabağlar yaratmak” diye konuştu.

Soru-cevapla son buldu



Programın sonunda Tokatlılar Federasyon Başkanı ve Karabağlar Kent Konseyi STK Meclis Başkanı Cemalettin Can’ın yönettiği soru- cevap bölümüne geçildi. Bazı Dernek Başkanları önerilerini Başkan Selvitopu’na iletirken bazıları da sorularıyla toplantıya katkı koydular.