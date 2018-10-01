Çandarlı Halk Tiyatrosu’na yoğun ilgi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Edip Cansever’in, "Ben Ruhi Bey Nasılım" isimli şiirinden uyarlanan ve Tarihi Çandarlı Kültürevi’nde Çandarlı Halk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "İnsan Yaşıyorken Özgürdür" oyununa sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Başrollerini Çandarlı’da yaşayan tiyatro tutkunlarının paylaştığı, yönetmenliğini Melih Anık'ın üstlendiği, Türk edebiyatının simge ismi Edip Cansever’in, "Ben Ruhi Bey Nasılım" isimli şiirinden uyarlanan, "İnsan Yaşıyorken Özgürdür" oyununa Çandarlılı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tarihi Çandarlı Kültürevi’nde sahnelenen ve Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un da izleyenler arasında yer aldığı oyunda, oyuncular enerji ve uyumları müthiş bir performans ortaya koydu.

Tarihi Mekanda Muhteşem Performans

Sanatseverlere şiirsel bir anlatımla yalnızlık duygusunu, aşk heyecanını ve hayatın dolambaçlarını anlatarak, başkarakter Ruhi Bey'in yaşamından kesitler sunan oyunda Çandarlı Halk Tiyatrosu’nun oyuncuları yaşayarak oynadığı sahnelerle izleyenleri adeta mest etti.

Oyundan sonra kürsüye çıkan ve tarihi mekânda anlamlı bir oyunu sahnelemekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren yönetmen Melih Anık, " Çandarlı Halk Tiyatrosu olarak sanatın ve tiyatronun, toplumun tüm kesimleriyle buluşmasını önemsiyoruz. Bu hedefte bize destek veren, destek elini hiçbir zaman geri çekmeyen sanatın ve sanatçının dostu Dikili Belediye Başkanımız Mustafa Tosun’a içtenlikle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Sanata ve Sanatçıya Dost Projelerimiz Devam Edecek”

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da sanata ve sanatçıya olan desteklerinin kesintisiz devam edeceğini belirterek, “Tiyatro, yaşamın en güzel yanı olan başarıyı, dayanışmayı öne çıkaran bir sanattır. Bizim idealimiz Dikili'mizi sanatın başkenti yapmaktır. Bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Bugün de bu tarihi ve mistik mekanda tiyatrocu dostlarımız çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Başta sanatçı dostlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her çalışmamızda sanata dost projeler önceliğimiz olmaya devam edecektir" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun konuşmasının ardından, oyunun yönetmeni Melih Anık’a günün anısına Dikili Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi kursiyerleri tarafından özel yapılan çiniyi hediye etti.