2. Yaşar Kemal Sanat Günleri başlıyor

Bu yıl 2.sini gerçekleştirilecek olan “Yaşar Kemal Sanat Günleri” 3 Ekim’de başlıyor.

Etkinlikler kapsamında; röportaj, kısa film ve kapak tasarım atölyeleri ile sergiler düzenlenecek. 16 Kasım’a kadar sürecek etkinliklerin son gününde Kardeş Türküler konser verecek.

3 EKİM’DE BAŞLAYIP 16 KASIM’DA SONA ERECEK

Adana önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kitapları birçok dile çevrilen, dünyaya Çukurova’yı ve Adana’yı anlatan Yazar Yaşar Kemal memleketi Adana’da 3 Ekim – 16 Kasım tarihleri arasında bu yıl 2.si düzenlenecek olan “Yaşar Kemal Sanat Günleri”nde anılacak.

Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek etkinliklerde Röportaj, kısa film ve kapak tasarım atölyeleri kurulacak. Sanat günlerinde atölyelere katılanlar ile birlikte 15 Kasım’da Yaşar Kemal’in köyü olan Hemite ziyaret edilecek. 16 Kasım’da ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Kardeş Türküler Konser verecek.

TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ekinliklerin ilk günü olan 3 Ekim tarihinde tanıtım ve basın toplantısı yapılacak. Basın ve öğretmenler ile bir araya gelinecek. Toplantıya Seyhan Belediye Başkanı Zeydan KARALAR ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha BABAN GÖKÇELİ’de katılacak. Aynı gün Prof. Dr. Hatice Çubukçu moderatörlüğünde “Hüyükteki Nar Ağacı’na Yolculuk “isimli panel düzenlenecek. Panele Güven TURAN, Dr. Seza YILANCIOĞLU, Ahmet GÜNEŞTEKİN, Ferhat BORATAV ve Nebil ÖZGENTÜRK konuşmacı olarak katılacak.

16 Kasım’a kadar sürecek etkinliklerin son gününde Kardeş Türküler konser verecek.