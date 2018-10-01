Karşıyaka Belediyesi'nden 1000 öğrenciye burs

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile yüzlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi, bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 1000 öğrenciye 8 ay boyunca burs verecek.

Ekonomik zorluklar içinde eğitim yaşamlarını sürdürmeye çalışan öğrencilere destek olan Karşıyaka Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu öğretim sezonunda da karşılıksız burs uygulamasını sürdürecek. 2018-2019 döneminde 1000 öğrenciye ulaşması hedeflenen eğitim bursu için 5 Ekim Cuma mesai bitimine kadar, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapılabilecek. Karşılıksız eğitim desteğinden Karşıyaka ilçe sınırları dahilinde ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarında okuyan öğrenciler yararlanacak. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda burs almaya hak kazanacak öğrencilere, 8 ay boyunca maddi destek sağlanacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık 75 TL, lise öğrencilerine ise aylık 100 TL ödeme yapılacak. Burs programına ilişkin 399 40 81 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.