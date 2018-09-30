İstanbul’da Adana tanıtım günleri

Birbirinden özel ve güzel Adana yemeklerinin de yapıldığı etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da bizzat katılarak festivale destek verdi.

Hafta sonu İstanbul’da Adana rüzgârı esti. Adana Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Adana’nın tanıtımına önemli katkı sunacak “Adana Fest”te Adana’nın tanıtımı yapıldı. İstanbul’ un en büyük festival alanı olan Lifepark’ ta gerçekleşen etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da bizzat katılarak Adana’nın güzelliklerin katılımcılara anlattı.

Kebaptan şalgama varana kadar birçok Adana lezzeti katılımcılara ikram edilirken İstanbullular Adana Feste ve Seyhan Belediyesi standına yoğun ilgi gösterdi. İstanbul’da görev yapan Adanalı Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yine Adanalı olan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,Türk Sanat Müziğinin çınarı Adanalı Sanatçı Mustafa Sağyaşar, Adanalı Yazar Arif Keskiner de katıldı.

BAŞKAN KARALAR ADANA’NIN TANITIMI İÇİN ÇALIŞIYOR

Adana’nın tanıtımı için birçok ulusal ve uluslar arası etkinliğe katılan Seyhan Belediyesi İstanbul’da düzenlenen Adana tanıtım günlerinde destek verirken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar etkinliğe bizzat katıldı.

Adana’nın tanıtımı noktasında festivalleri ve fuarları önemsediklerini belirten Başkan Karalar, bu anlamda Adana’nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için gerekli tüm aktivitelerinin içerisinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Karalar, “Adana çok özel ve güzel bir şehir. Tarihi, doğası ve birbirinden özel yemekleri ile Adana; tarih, kültür, doğa ve gastronomi kentidir. Ancak Adana’nın tanıtımı konusunda biraz eksik kalınmış. Hep polis adliye olayları ile gündeme gelmiş. Yılların telafisini yaparak Adana’yı tanıtmak, anlatmak istiyoruz. Bu anlamda da her fırsatı değerlendiriyor ve böyle festivallere etkinliklere katılıyoruz. İstanbul’da Adanalılarla buluşmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasının ardından İstanbul’da görev yapan Adanalı Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, yine Adanalı olan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile etkinliğe katılan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e SEYMER kursiyerlerinin yaptığı el emeği hediyelik ürünlerden armağan etti.

KINALI ELLER KADIN HAREKETİ

Festivalde birçok firma Adana güzelliklerini ve yemeklerini katılımcılara tanıtırken 3 yıl önce kurulan ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın destekleri ile büyüyen Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi’de birbirinden farklı Adana yemeklerini katılımcılara sundu.