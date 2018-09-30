Bornova Atatürk'ü unutmadı

Mahalle muhtarlarının vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri için ilçedeki muhtarlıkları yenileyen Bornova Belediyesi, modern ofisleri aratmayan muhtarlık binalarının önüne Atatürk büstü koydu. Yine Büyük Önder’e ait; “Ne mutlu Türküm diye” yazılı 1.5 metrelik granit kaidenin üzerine oturtulan Pirinç kaplama Atatürk büstü, yeni muhtarlık ofisleriyle uyumlu biçimde, estetik şekilde yerini aldı.

Muhtarlardan teşekkür

Bornova Belediyesi’nin en büyük destekçilerini olduğunu söyleyen muhtarlar, Atatürk büstünün yeni çalışma ofislerine çok yakıştığını belirterek, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Olgun Atila’ya teşekkür etti.

Atatürk’ü unutturmayacağız

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, muhtarlıkların vatandaşla belediye arasında köprü görevi gören çok önemli birimler olduğunu belirterek, “Muhtarlarımızın görevlerini daha iyi iyi bir ortamda yapması, vatandaşlara daha sağlıklı koşullarda hizmet sunması bizim için çok önemliydi. Bu nedenle yeni muhtarlık ofisleri tasarladık ve bir hizmete açtık. Bu binalar önlerine koyduğumuz Atatürk büstü ile daha da güzel oldu. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Öndemiz Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayacağız, unutturmayacağız.” diye konuştu.