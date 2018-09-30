Karşıyaka'da Aşure şenliği: 'Kim olursan ol, önce insan ol!'

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Aşure Günü etkinliği, bu yıl da büyük coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Binlerce kişi aşurenin bereketini paylaştı. Başkan Akpınar “Aşurenin içindeki onlarca farklı ürün tek bir tadı ortaya çıkartıyor ve şu mesajı veriyor: Hangi dilden, hangi dinden, hangi alt kimlikten olursan ol yeter ki insan ol" dedi.

10 BİN KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

Karşıyaka Belediyesi’nin geleneksel Aşure Günü etkinliği Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanında, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı üzerinde gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dualar eşliğinde karılan kazandan, yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı, dostluk ve barış mesajları verildi.

“ÖNEMLİ OLAN ORTAK TADI YAKALAMAK”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Aşure barışın, kardeşliğin ve bölüşmenin simgesidir. Aşuremiz bize bolluk ve bereket getirsin. Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da Yezit ve çetesi tarafından katledilmiş olması aynı zamanda İslam'ın katledilmesiydi. Biz İslamın şartlarını yerine getireceğiz ancak Yezit'in yok ettiği şartları unutmadan o şartları yerine getireceğiz. Çünkü Yezit'in katlettiği şartlar olmazsa, İslamın 5 şartı din ticaretine, din tüccarlığına döner. Onun için adaletli olacağız, onun için hesap verebilecek cesarette olacağız. Bilimi, sanatı yaşamın odak noktası haline getireceğiz. Aşurenin içindeki onlarca farklı ürün tek bir tadı ortaya çıkartıyor ve şu mesajı veriyor: Hangi dilden, hangi dinden, hangi alt kimlikten olursan ol yeter ki insan ol, adam ol, yeter ki Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne sahip çık. Aşuremiz bereketli olsun" dedi.

BARIŞIMIZ DAİM OLSUN

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler "Ehlibeyt sevgisi, bizim milletimizin ortak değerlerindendir. Maalesef dünyada bugün yine, yeni Kerbelalar yaşanıyor. Terör ve şiddet var. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Diliyoruz ki artık şiddet olmasın, yeni Kerbelalar yaşanmasın ve Atatürk'ün de dediği gibi yurtta sulh cihanda sulh olsun" dedi.

Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk "Hizmet edenlere, burada bulunanlara, tüm insanlık alemine sivil toplum kuruluşları adına aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi.