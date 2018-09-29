Karşıyaka Çarşısı sanatla renklendi

‘Sokakta Sanat’ sloganıyla gerçekleştirilen gösteriler, binlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

10 NOKTADA ETKİNLİK



Kültür sanat etkinliklerinin her yaş ve kesimden insana ulaşmasını sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ‘Sokakta Sanat’ etkinlikleriyle Karşıyaka Çarşısı’nı renklendirdi. Dün gerçekleştirilen organizasyon; İZBAN yanı, İskele, Belediye önü, Çarşı girişi ve içindeki 10 ayrı noktada, aynı anda başladı. Her alanda farklı bir sanat dalında performanslar sergilendi.

RENKLİ GÖSTERİLER



Canlı heykel, pandomim, tiyatro, halk oyunları, ritim ve dans gösterileri ile canlı müzik dinletilerinden oluşan program, vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Çarşı’nın başından sonuna kadar adım adım renkli etkinliklerle buluşan Karşıyakalılar, organizasyon için Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür etti.

“SANATI SOKAĞA TAŞIYORUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültür ve sanat alanında temel hedefimiz, daha fazla insanımızın nitelikli organizasyonların içerisinde yer alabilmesini sağlamaktır. Sanatı salonların dışına çıkarıp, her kesimden yurttaşımızla buluşturabilmektir. Bu anlayışla Karşıyaka Çarşısı’nda gerçekleştirdiğimiz organizasyonun gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduk. Bu tür etkinliklerimizin devamı gelecek” dedi.