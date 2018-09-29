Aşure kazanı pazarda kaynadı

Konak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında binlerce kişilik aşure kazanları kaynatarak, gönülleri dostluk ve barış ekseninde buluşturmaya devam ediyor.

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce ilçenin farklı noktalarına kurulan aşure kazanları bu kez Hatay Kapalı Pazaryeri'nde kuruldu.

Sadece Konak’tan değil İzmir’in her yerinden alışverişe gelenlerin olduğu pazarda toplam bin 500 kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Hazırlanan aşureler sıcak sıcak yerinde servis edildi. Aşure ikramına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı. Pekdaş, aşure kazanın başına geçerek ilk ikramı yaptı.

Başkan Pekdaş, bir yandan aşure ikram ederken bir yandan da vatandaşlarla sohbet etti. Pazarı da gezen Pekdaş, hem esnafın hem de pazara gelen vatandaşlara bolluk ve bereket dolu günler diledi.